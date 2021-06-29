İthalat yasak, yol açık

Türk mallarının ithalatını yasaklayan Ermenistan, yolların açılmasını görüşüyor

Ermenistan’a Türk mallarının ithalatı, hükümetin kararıyla altı ay daha yasaklanacak.

Yasağın uzatılmasıyla birlikte bölge barışı ve yolların açılması konusu Ermenistan’ın iç siyaset gündeminde yer alıyor.

Bu durumda siyaset bilimciler, Ermeni halkının fiziksel güvenlik bileşenine, ekonomik güvenlik bileşenini ve riskleri ekliyorlar.

Türk malları Ermenistan’a nasıl ve ne şekilde ulaşıyor?

İlgili kurumlar, altı aydır Türk hazır ürünlerinin Ermenistan’a ithal edilmediğini garanti etmektedir.

Devlet Gelir Komitesi, girişimlerin olduğunu, ancak başarılı olunmadığı konusunda bilgiye sahip.

Gümrük Kontrol Dairesi Başkanı Artem Karapetyan, “Bütün risklerin farkındayız.

Olası risklerin neler olacağını biliyoruz. Yasadışı eylemleri mutlaka sınırlayacağız” demektedir “Radiolur”a.

Türk malları Ermenistan’ın ithalat ağırlığının %5’ini oluşturuyor, yani neredeyse İran malları kadar.

Siyaset bilimci Suren Sarkisyan, “Artsakh ihtilafının çözümü nasıl biterse bitsin, Ermeni-Türk ilişkilerinin geleceği ne olursa olsun, Türkiye ve Azerbaycan, her halükarda Ermeni halkının varlığına doğrudan bir tehdittir”,- dedi.

Suren Sarkisyan’a göre yolların ve sınırların açılmasından sonra Ermenistan’ın ekonomik genişleme beklentisi aşikârdır․

“İki ülke arasında işbirliği başlarsa, öncelikle Türk tarım ürünleri Ermeni pazarında ortaya çıkacaktır.

Bu ise, Ermenistan tarımını zor durumda bırakacaktır.

Türk tarım ürünleri daha ucuz, dolayısıyla rekabet sorunları olacak”,- demektedir Sarkisyan.

Sarkisyan, Türkiye-Azerbaycan yatırımlarının payının çok büyük olduğu ve Türkiye-Azerbaycan ikilisine bağımlı olan Gürcistan örneğini, Ermenistan’ın akılda tutması gerektiğini söylüyor.

https://tr.armradio.am/2021/06/29/ithalat-yasak-yol-acik/