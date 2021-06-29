İran halletti

“Zangezur koridoru” barajın altında kaldı

İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyid Abbas Mousavi, Turan haber ajansına verdiği röportajda, İran’ın Zengezur Koridoru’nun açılması ihtimalinden memnun olup olmadığı sorusuna yanıt olarak “Devletlerin sınırlarını değiştirmeden herhangi bir koridora, herhangi bir rotayı işletmeye tarafız”,- dedi.

İran’ın, Aras Nehri üzerinde Hudaferin ve Gız Galasi barajlarının, Azerbaycan’ın Nahçıvan demiryolunun bir bölümünü sular altında bırakması durumunda “Zengezur Koridoru”nun nasıl oluşturulacağı sorulduğunda, İran Karayolları ve Şehircilik Bakanı’nın geçtiğimiz günlerde oraları Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile birlikte ziyaret ettiklerini söyledi.

“Bu yapılar, bölgenin işgal edildiği bir zamanda inşa edildi, ancak Azerbaycan ile ikili bir anlaşma temelinde inşa edildi.

Bu sorunu çözmek amacıyla, yolu İran demiryolu sistemine bağlamak için teknik bir teklif hazırlayacak çalışma grubu kuruldu”,- dedi diplomat.

İran ve Azerbaycan’ın, bu suyu sulama ve elektrik üretimi için ortaklaşa kullandığını da sözlerine ekledi.

Kulağa diplomatik bir senfoni gibi geliyor.

Bakü, İran’ı, Artsakh sınırında barajlar inşa ederek, Sünik ve Nahçıvan’a giden yolu kapatmakla suçlarken, İran, anlaşmanın Aliyev ile imzalandığını söyleyerek yanıt veriyor.

İran ve Azerbaycan, Nisan savaşından bir ay önce, 2016’da “Khudaferin hidroelektrik santralinin ortak kullanımı” konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Ancak şimdi, barajın, Nahçıvan’a giden yolu kapattığı ortaya çıktı.

https://tr.armradio.am/2021/06/29/iran-halletti/