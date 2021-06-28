Tarihi Kadıköy Anadolu Lisesi yıkılıyor

Eski adıyla Maarif Koleji, şimdiki Kadıköy Anadolu Lisesinin önümüzdeki günlerde yıkımına başlanacak.

Ayşegül BAŞAR

ARTI GERÇEK- 1955 yılında Maarif Koleji adı altında kurulan ve köklü bir geleneğe ve kültüre sahip olan Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL), 1000 gündüzlü, 252 yatılı mevcudu ile Türkiye’nin en büyük ve gözde devlet okullarından biri. Anadolu’nun dört bir yanından gelen öğrencilere yuva olan okulun, İstanbul Valiliği’nin Dünya Bankası’yla yaptığı proje-ihale kapsamında önümüzdeki günlerde yıkılması planlanıyor.

Tarihsel hafızanın, KAL geleneğinin, kültürün yok edilmesine karşı öğrenciler, veliler, okulun eski mezunları, bugüne kadar büyük bir gizlilikle yürütülen ve kamuoyunda tartışılmayan bu proje ve ihale sürecinden oldukça kaygılılar.

‘RANT PROJELERİNE AÇILACAĞI ENDİŞESİ İÇİNDEYİZ’

Okulun bulunduğu arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içinde olduklarını belirten KAL’lılar, yıkım projesine karşı bugün okul önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. KAL velileri, mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Türkiye de gerçekleştirilen diğer büyük proje ve ihaleler gibi bu projelendirme ve ihale işinde de binanın tarihi geçmişine, yeşil alanlara dokunulacağı, okul binası için o geniş arazinin küçük bir bölümü kullanıldıktan sonra geri kalan arazinin rant projelerine açılacağı endişesi içindeyiz.

‘DAYANIŞMA YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

En önemlisi de, geçmişten bu yana, öğrencilerin okul başarısının yanında, sosyal kültürel faaliyetleri, kulüp çalışmaları, haksızlıklara karşı çıkan muhalif duruşuyla öne çıkan KAL ruhunu, KAL geleneğini yok edilmek istenildiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerin büyük bir kısmının Kadıköy dışındaki okullara gönderilerek, öğrencilerin bu mekanla olan bağının, birlikteliğinin, dayanışmasının yok edilmeye çalışıldığı endişesi içindeyiz. Bugüne kadar büyük bir gizlilikle yürütülen ve kamuoyunda tartışılmayan bu proje ve ihale sürecinin, öğrencilerin büyük bölümünün Göztepe’deki bir ortaokula gönderilmesiyle ilgili taşınma masraflarının velilerden istenmesiyle son aşamaya geldiğini öğrenmiş bulunmaktayız.”

CHP’Lİ TEKİN: RANT ODAKLI HİÇBİR PROJEYİ KABUL ETMİYORUZ

Konuya ilişkin Artı Gerçek’e değerlendirmede bulunan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, “Kadıköy Anadolu Lisesi İstanbul’un en kıymetli noktalarından bir tanesinde yer alan, köklü bir geçmişe sahip önemli bir kurum. Şimdi bu kurum yıkılıyor, yapı ortadan kaldırılıyor. Kaygımız çok açık. Binanın tarihi geçmişine aykırı, yeşil alanı yok eden bir yapılaşma ile karşı karşıya kalabiliriz. Attığı her adımda kamu yararını değil, rantı öne çıkartan AKP zihniyetinden aksini beklemek de doğru olmaz. Bugüne kadar proje büyük bir gizlilikle yürütüldü. Elbette biz süreci dikkatle takip edeceğiz. Vurgun yapılmasına da izin vermeyeceğiz. Kadıköyümüzün tarihi dokusuna aykırı, rant odaklı hiçbir projeyi kabul etmiyoruz. Türkiye’nin göz bebeği olan Kadıköy, mazisine uygun bir şekilde korunacak, gelecek nesillere kendi kültürü, ruhu ve güzelliği ile bırakılacak” sözleriyle kaygılarını ifade etti.

‘TBMM’YE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ’

Sürece ilişkin bilgileri paylaşan KAL Okul Aile Birliği Başkanı Seçil Gönül Vurulgan ise, “2017 yılında eski pansiyon binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılmış, yatılı öğrencilere kalacak yer gösterilmemişken, veli-mezun dayanışmasıyla prefabrik pansiyon binası yapılmış ve o zamandan beri yatılı öğrencilerimiz bu prefabrik yapıda kalmaktadır. O tarihten beri eski pansiyon binasının yerine yeni bir okul binası inşa edileceği ve öğrenciler bu yeni binada eğitime başladığında, şu anda derslik olarak kullanılan ana binanın yıkılıp yeniden inşa edileceği bilgisine sahiptik. Ancak Aralık ayında IPKB tarafından inşaat projesinin başlayacağı ve herhangi bir depremde yıkılma olasılığı nedeniyle okul arazisi içindeki tüm binaların aynı anda yapılacağı bilgisi iletildi. Hatta buna karşı bir velimiz TBMM’ye soru önergesi verilmesini sağladı ve binamızın yüzde 60’dan fazla hasarlı olduğu bilgisi resmi olarak da tebliğ edildi. Bunu bile bile burada öğrenim gören 1300 öğrencinin zarar görme olasılığına kimsenin göz yumabileceğini sanmam” değerlendirmesinde bulundu.

‘OLUMLU YANIT ALAMADIK’

Bin 300 öğrencinin aynı binada eğitim-öğretime devam edememesi konusundaki üzüntüsünü dile getiren Vurulgan, “Ne yazık ki inşaat süresince 2 ayrı okula bölüneceğiz. Çünkü İstanbul sınırları içinde, geçici olarak hepimizi alabilecek kapasitede bir okul bulunmuyor. 20 ay süreyle, şu anda boş olan Kuleli Askeri Lisesi’nin okul kısmının bize tahsis edilmesi konusunda, ilgili yerlere de başvurduk. Ancak olumlu yanıt alamadık. Keşke bir arada kalmaya devam edebilseydik ama bu kısa süreli bir ayrılık olacak ve pandemi boyunca bile sekteye uğramayan KAL ruhunu elimizden geldiğince korumaya devam edeceğiz” dedi.

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (MAARİF KOLEJİ)

Kadıköy Anadolu Lisesi (kısaca KAL veya eski adıyla Kadıköy Maarif Koleji) İstanbul’un Kadıköy ilçesi Moda semtinde 1955 yılında kuruldu.

Ulusal Kalite Başarı ödülüne sahip ilk öğretim kurumu olan KAL, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinin her yıl verdiği en çok öğrenci gönderen okul olarak Ragıp Devres ödülüne en çok hak kazanan okul oldu.

KAL, İstanbul’un tek maarif kolejidir. İlk on yıllık eğitim süresi boyunca öğretim yapılan bina Kapusen tarikatına ait bir manastırdır. Okul ilk mezunlarını 1961-62 öğretim yılında vermişti. Okul, 2012’de öğrencilerinin yüzde 90,3’ünün üniversiteye yerleşmesiyle en başarılı anadolu lisesi seçilmişti.

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