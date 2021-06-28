Levon Aronyan Goldmoney Asian Rapid turnuvasının iki önde gidenlerden biridir

Ermeni satranççı, Büyükusta Levon Aronyan Goldmoney Asian Rapid 7’inci uluslararası turnuvasında başarılı performas göstermeye devam ediyor.

Edinen bilgilere göre hızlı satranç turnuvasının ikinci gününde Aronyan 6 parti oynadı ve onların üçünde Dünya şampiyonu Magnus Carlsen’i yenilgiye uğrattı, 3 parti de berabere bitti.

Şu an itibarıyla Ermeni satranççı mümkün olan 10 puandan 7 puan elde etti ve iki önde gidenlerden biri oldu. Çin satranççı Dean Lizhen de 7 puan kazanmıştır ve Aronyan ile birinciliği paylaşıyor.

Goldmoney Asian Rapid turnuvasını Dünya şampiyonu Magnus Carlsen ve bayanlar sıralamasında birinci olan Hu Yafan organize ettiler.

Turnuvanın ödül fonu 1.6 milyon dolardır ve 15 turdan ibarettir. Toplam 16 satranççı katılıyor.

Levon Aronyan turnuvaya Ermenistan adına katılıyor. Levon Aronyan daha sonra ABD takımında yer alacağını açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI