Karabağ Ulusal Güvenlik Servisi uyardı: Azerbaycan ve Türkiye’den telefon aramaları geliyor

Son günlerde Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ulusal Güvenlik Serveisi’nin çağrısından sonra Azerbaycan ve Türkiye’den farklı numaralardan Artsakh Cumhuriyeti vatandaşlarına telefon aramalar gelmeye başladı.

Ulusal Güvenlik Servisi bu ülkelerden gelen telefonlara cevap vermeme ve derhal yetkili makamlara başvurmaya çağırdı.

Bu konular sosyal medyada ve açık platformlarda ele alınmaması gerektiğini belirterek Ulusal Güvenlik Servisi Azerbaycan ve Türkiye’nin bu tür adımlarla Karabağ Ermeni halkının içinde panik, korku ve geleceğe yönelik güvensizlik yaymaya çalıştığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI