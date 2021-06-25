Ermenistan’da “System of a Down” grubunun heykeli dikme önerisi

Ermeni heykeltraş Hayk Tokmakcıyan, dünyaca ünlü “System of a Down” rock grubunun heykelini yapıyor.

Sanatçı, şimdilik henüz alçataşından yapılan bir örnek halinde olan heykeller grubu, nihai haliyle Ermenistan’ın parklarından birine, herkes için görünür bir yere yerleştirileceğini ümit ediyor.

Tokmakcıyan, “System of a Down” üyelerinin her zaman Ermeni halkının tanıtılması, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası çapında tanınmasını ve kınanmasını sağlamak için çaba harcadıklarından dolayı bu heykelin önemli olduğunu vurgulayarak, heykelin ileride çok ilgi çekeceğinen emin olduğunu ifade ediyor.

1992 yılında Güney Kaliforniya’da kurulan “System of a Down” rock grubunun üyleri, hepsi Ermeni kökenli olan Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian ve John Dolmayan’dır.

ERMENİ HABER AJANSI