Türkiye menşeli ürünlerin Ermenistan’a ithal yasağı 6 ayla uzatıldı

Ermenistan hükümeti, Türkiye menşeli ürünlerin ülekeye ithal yasağını 6 ayla uzattı. Karar, 24 Hazıran’da yapılan hükümet oturumunda alındı.

Karar gerekçelerinde, Türkiye menşeli ürünlerin ithal yasağıyla sadece Türkiye’ye karşı ekonomik bir yaptırım uygulanmadığı, güvenlik açısından Ermenistan’dan Türkiye’nın devlet hazinesinin beslenmesinin durudurulduğu vurgulandı.

Kararda, “Avrasya Ekonomik Briliği Sözleşmesi’ne göre, AEB’e üye ülkeler, üçüncü ülkelerle yaptıkları ticarette, Sözleşme’nin 7. ekinde belirtilen usule göre tarife dışı önlem uygulayabilir. Buna göre, geçici önlem, uygulanmasından sonra 6 ay boyunca yürürlükte kalır.

Amaç, düşmanca tutumları olan ülkeden nihai kullanım ürünlerin ithalatı yoluyla çeşitli tehlikelerin ülkeye duhul etmesinin önlenmesidir”, ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI