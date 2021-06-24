Soylu’nun “Özel Harp” sözleri için mahkemeye dilekçe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında Sedat Peker- Erhan Tuncel- Veli Küçük ve Özel Harp Dairesi arasında bağlantı kurmasından sonra Dink Ailesi avukatları, mahkemeden İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasını talep ettiler.

Sedat Peker’in videolarda dile getirdiği iddialara yanıt vermek için 24 Mayıs gecesi Habertük televizyonunda canlı yayına katılan İçişlari Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarının bir bölümünde Hrant Dink Cinayeti hükümlülerinden Erhan Tuncel ile Sedat Peker arasında bir ilişki olduğunu öne sürdü. Soylu, Peker’in ayrıca Veli Küçük ile de irtibatta olduğunu söyledi. Soylu bu ilişkinin Özel Harp Dairesi ile de bağlantılı olduğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü açıklamakla beraber, dosyaları tefrik edilen Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı gibi isimlerin gıyapta yargılanmalarına devam ediliyor. Bugünkü duruşmada Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu mahkemeye Soylu’nun iddiaları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasını talep eden bir dilekçe sundu.

Soylu’nun sözlerinin dökümünün yer aldığı dilekçenin sonuç bölümü şöyle:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink cinayeti ile Sedat Peker, Veli Küçük ve ‘Özel Harp Dairesi’ arasında ilişki ve irtibat kurmuştur, bireylerden değil bir ‘sistemden’ bir ‘anlayıştan’ bahsettiğini beyan etmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddia ve beyanları nedeni ile İçişleri Bakanlığına yazı yazılmasını ve bu yazıda;

Veli Küçük, Sedat Peker ile Erhan Tuncel’i bir araya getiren ‘sistem’in ne olduğunun ve beyan edilen ‘sistem’in kimler ve hangi kurumlar tarafından nasıl inşa edildiğinin, nasıl oluşturulduğunun, Erhan Tuncel’in Sedat Peker’e kim veya kimler tarafından nasıl ve ne zaman emanet edildiğinin, ortaklıklarının nasıl kurulduğunun, Hrant Dink cinayeti ile ‘Özel Harp Dairesi’ olarak tanımlanan ‘sistemin’ ilişkisinin ne olduğunun, Hrant Dink cinayetinin ‘Özel Harp Dairesi’nin bir eylemi olup olmadığının sorulmasına ve İçişleri Bakanlığından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24.05.2021 tarihli iddia ve beyanlarının dayanağı olan bilgi ve belgeler öncelikle olmak üzere Hrant Dink cinayeti ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin istenmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.”

Mahkemenin bu dilekçe ile ilgili olarak celse arasında karar vereceği öğrenildi.

Agos