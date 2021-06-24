Kayseri Surp Toros Kilisesi hakkında Kültür Bakanı Ersoy’a soru önergesi

Kayseri’de 18’inci yüzyılda inşa edilen Surp Toros Ermeni Kilisesi, define bulma amacıyla tahrip edildi. Gelişme üzerine HDP milletvekili Garo Paylan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a bir soru önergesi yöneltti.

DHA’da yer alan habere göre, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Surp Toros Ermeni Kilisesi’nin bir odasında yaklaşık 2 metre derinlikte çukur açıldı. Kilisenin duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazılarak zarar verildi.

Gelişme üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi yöneltti. Önerge şöyle:

“Kayseri Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesinde bulunan Surp Toros Ermeni Kilisesi tahrip edilmiş, içine çukurlar açılıp duvarlarına sprey boyalarla zarar verilmiştir.

yy.’da inşa edilen kilise, bölgede bulunan tarihi ve kültürel önemli yapılardan biri olmasına karşın, onyıllardır bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı kaderine terk edilmiş, bugünlerde yeniden vandalların ve definecilerin saldırılarına maruz kalmaktadır.

Bu bağlamda,

Kayseri Surp Toros Ermeni Kilisesini neden koruma altına almıyorsunuz? Kayseri Surp Toros Ermeni Kilisesini tarumar edenler hakkında soruşturma açılmış mıdır? Hristiyanlara ait kültürel varlıklara musallat olan definecilere karşı neden sessiz kalıyorsunuz? Kayseri ili sınırları içinde bulunan Hristiyanlara ait tarihi yapılar bakanlığınızca neden korunmamaktadır? Kayseri’de, Hristiyanlar tarafından inşa edilen; manastır, kilise ve kültürel yapıların envanteri hazırlanmış mıdır? Kayseri Surp Toros Ermeni Kilisesini restore edecek misiniz?”

Agos