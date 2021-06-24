İtalya Parlamentosunun Milletvekilleri Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirleriyle ilgili açıklama yayınladılar

İtalya Parlamentosu’nda yer alan “Lega” Partisini temsil eden Milletvekilleri Massimiliano Capitanio ve Julio Centemero Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin ön koşulsuz serbest bırakılması talebiyle açıklama yayınladılar.

İtalyan Milletvekillerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan Türkiye’nin desteğiyle birçok Ermeni esirleri rehin olarak kendi elinde tutmaya devam ediyor onları siyasi müzakerelerde koz olarak kullanma amacıyla. Birkaç gün önce internet ortamında bir video yayınladı ve videoda yer alan görüntüler çok endişe vericiydi. Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları açık bir şekilde Azerbaycan’da ermeni esirlerinin yasadışı bir şekilde tutulduğunu itiraf ediyorlar ve mayın haritaları elde etmek için kullanıldıklarını ifade ediyorlar.”

İtalyan Milletvekilleri İtalya Hükümeti’nden bu konuda adımlar atmayı beklediklerini, uluslararası hukuk normlarının bu şekilde ihlaline karşı ses çıkarmaya çağırdıklarını ve Ermeni esirlerinin derhal, ön koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI