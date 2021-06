Giuliani’nin Avukatlık Lisansı Askıya Alındı

Can Kamiloğlu

NEW YORK — Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin avukatlık lisansı askıya alındı. New York Temyiz Mahkemesi Giuliani’yi, ABD’de 2020 yılında yapılan seçim döneminde kullandığı yanlış ifade ve beyanlar nedeniyle halkı yanıltmaktan, ülkenin demokratik değerlerine zarar vermekten suçlu buldu.

New York Temyiz Mahkemesi’nin aldığı karar sonrasında bir dönem New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevini de yürüten, bu görevi sırasında kentteki organize suç çetelerine karşı verdiği mücadeleyle “efsane savcı” olarak adlandırılan Giuliani, hakkında açılan davalar ve soruşturmalar tamamlanana kadar avukatlık yapamayacak.

“Halka ve mahkemelere yalan söyledi”

New York Temyiz Mahkemesi’nin yayınladığı 33 sayfalık gerekçeli kararda, 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ardından mahkemelere ve halka verdiği yanıltıcı ifadeler nedeniyle geçirdiği disiplin soruşturması nedeniyle, Giuliani’nin avukatlık lisansının New York eyaletinde askıya alındığı ifade edildi.

Mahkemenin gerekçeli kararında, demokrasiyle yönetilen ülkelerin diğer yönetimlerden farkının yaptığı özgür ve adil seçimler olduğu, Giuliani’ni yaptığı asılsız açıklamaların kamuoyunu kışkırtıp temel demokrasi temel işleyişine zedeleyerek kamuoyunda demokrasinin işleyişiyle ilgili güven kaybı yarattığı belirtildi.

Mahkeme kararında, Giuiliani’nin halka yanıltıcı bilgi ve yalan söylediğinin somut delillerle tespit edildiği ifade edildi. New York Temyiz Mahkemesi’nin Giuliani’nin avukatlık lisansını askıya alma kararı beş hakimin bulunduğu mahkeme heyetinde oybirliğiyle alındı. Giuliani’nin yüksek mahkeme kararının ardından baro üyeliğinin de sona ereceği öne sürüldü.

Rıza Sarraf ve Rahip Brunson konusunda arabuluculuğa soyunmuştu

Rıza Sarraf’ın bir süre avukat kadrosunda yer alan Rudy Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey, Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Giuliani Sarraf’ın ABD’deki yargı sürecinde, Trump kabinesi ve yönetimiyle Türkiye’nin talepleri çerçevesinde arabuluculuk yapmıştı. Giuliani’nin ortağı olduğu lobi şirketine Türk hükümeti hizmetleri karşılığında milyonlarca dolar ödeme yapmıştı.

Rıza Sarraf davasının görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkeme Hakimi Richard Berman, Giuliani’nin, ABD’nin İran ambargosunu delen, kara para aklayan bir kişi için siyasilerle yaptığı pazarlık ve arabuluculuğun etik olmadığını belirtmiş “Bu dava sürecinde beni en çok şaşırtan şey Giuliani’nin etik olmayan bu tavrı oldu’’ diye konuşmuştu.

Giuliani Rıza Sarraf ve o dönem Türkiye’de cezaevinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson’ı kapsayan bir takas anlaşması konusunda yetkililerle görüştüğünü söylemişti. Giuliani, “Trump’la bu konuyu konuştuysam ne olmuş?” demişti.

VOA