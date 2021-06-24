Ermenistan Ekonomi Bakanı: ”Son 6 ayda Türkiye’den ithalat yüzde 70 azaldı”

Ermenistan Ekonomi Bakan Vekili Vahan Kerobyan Hükümet oturumunda Türkiye’den Ermenistan’a Türk ürünlerinin yasağı hakkında raporu sundu.

Bu raporda yer alan bilgilere göre son 6 ayda Türkiye’den ithal edilen malların genel hacmi yaklaşık yüzde 70 oranda azaldı.

Ermenistan Hükümeti 20 Ekim 2020 tarihinde Türk mallarının ithalatını yasaklayan bir karar kabul etti ve 6 ay süreyle yürürlüğe giren bu yasak daha sonra tekrar 6 alylığına uzatıldı.

Bu yasak kararının yeniden uzatılacağını açıklayan Kerobyan’ın sözlerine göre Türk mallarının yasağı hem Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırım, hem de Ermenistan’ın güvenliği açısından ele alınması gerektiğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI