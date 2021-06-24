Ermenistan Ekonomi Bakanı: ”Kars’ta baraj inşa ettiler o yüzden sulama suyumuz azaldı”

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan gazetecilere verdiği brifing sırasında tarım alanında mevcut sorunlara da değindi.

Özellikle Akhuryan nehrinden sağlanan sulama suyuyla ilgili açıklamada bulunan Kerobyan Türkiye Hükümeti’nin, Kars’ta baraj inşa ettiğinden dolayı Akhuryan’daki suyun azaldığını ve böylece sulama sisteminin etkilendiğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı’nın sözlerine göre Bölgesel Yönetim ve Altyapılar Bakanlığı’yla birlikte bu sorunun giderilmesine yönelik yoğun çalışmalar sürdürüyorlar.

Gürcistan üzerinden Ermenistan’ın Türkiye’den elektrik satın aldığına dair iddialarına cevaben ise Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan bu konunun kendi yetkisi altında olmadığını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI