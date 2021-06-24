Büyük Britanya’dan Bakü’deki “Savaş Ganimetleri Parkı”na tepki

Büyük Britanya hükümeti, Dağlık Karabağ’da Ermenilere karşı yürüttükleri savaş sonuçlarını kutlayan “Savaş Ganimetleri Parkı” açmaya yönelik Azerbaycan’ın kararına tepki verdi. Lord Tariq Ahmad, Lordlar Kamarası üyesi David Alton’un, konuyla ilgili mektubuna cevaben şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın, “Savaş Ganimetleri Parkı” açmasına dair 11 Mayıs tarihli mektubunuz için teşekkür ederim. Size insan haklarından sorumlu bir devlet bakanı olarak cevap veriyorum.

Birleşik Krallık hükümeti, geçen yıl Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşın ardından Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından açılan “Savaş Ganimetleri Parkı”ndan haberdardır. Şubat’ta bölgeye yaptığı ziyareti sırasında Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Devlet Bakanı, hem Ermenistan, hem Azerbaycanı gerginliğin tırmanmasına yol açablecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı. Biz, ilgili hükümetlere kendi endişelerimizi iletmeye devam edeceğiz.

Büyük Britanya hükümetinin, geçen yılki savaştan sonra kendine gelen Ermenistan hükümetine destek vereceği konusunda emin olmanızı istiyorum. Her iki tarafı, barışçıl, istikrarlı ve tam uzlaşma yoluyla bir çözüm bulmak üzere AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının himayesinde somut müzakereler sürdürmeye teşvik etmeye devam edeceğiz”.

ERMENİ HABER AJANSI