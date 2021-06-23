Van’lı Ermeni heykeltraş San Francisco’yu nasıl fethetti (foto)

Bu yıl meşhur Ermeni heykeltraş Van’lı Hayk Batikyan’ın 145’inci doğum yıldönümü anılıyor.

Eğer bir gün yolunuz dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan San Fancisco’ya düşerse Hayk Batikyan’ın eserleri hakkında birçok şey öğrenebilirsiniz.

Onun eserlerine şehrin tüm köşelerinde rastlayabilirsiniz.

Tarihi Ermeni Van şehrinde dünyaya gelen Hayk Batikyan’ın heykelleri San Francisco’nun şehir olarak oluşumunun ta başlarına dayanıyor. Fakat şimdi onu çok az kişi tanıyor.

Halbuki eserleri sayesinde Hayk Batikyan hem Ermeni, hem de Amerikan kültürünün en meşhur sanatçılardan biri sayılabilir.

San Francisco’da City-Holy binanın önünde bulunan Abraham Lincoln heykeli ABD’deki bazı kaynaklarda ülkenin en iyi heykellerinden biri olarak geçiyor. İşte bu heykel Van’lı Hayk Batikyan’ın eserlerinden biridir.

San Francisco Belediye binasının girişinde de önde gelen ABD Devlet adamlarının büstleri var. Bunlar hepsi yien Batikyan’ın eseleridir.

“Ermenilerin yolculukları” kitabında Rafayel Hakobjanyan Rusça okuyuculara Hayk Batikyan’ın sanatını tanıtıyor. O kitapta yer alan bilgilere göre Vanlı ünlü Ermeni heykeltraş en meşhur eserini 1932 yılında San Franciso’nun George Washinghthon Parkında inşa etmiş. Gönüllü itfaiyecilere adanan bu anıt şehrin en önemli anıtlardan biridir.

Hayk Batikyan’ın evi uzun zaman Hollywood yıldızı Nikolas Cage’e aitti. Dört katlı bu evi Hollywood yıldızı geçen sene 10.95 milyon dolarla sattı.

ABD kültürüne damga vuran ve San Francisco’nun tarihini eserleriyle dolduran Van’lı Ermeni heykeltraş Hayk Badikyan’ın eserleri saymakla bitmez… İşte o eserlerden bazı kareler:

Abraham Lincoln heykeli General John Penshing heykeli Hellen Wills büstü “Kibir” Gönüllü itfaiyecilere adanan anıt

ERMENİ HABER AJANSI