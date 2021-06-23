Putin Dağlık Karabağ çözüm sürecine Rusya’nın katkısı ‘belirleyici’ olarak tanımladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova’da düzenlenen Uluslararası Güvenlik IX. Konferansın katılımcılarına yönelik video mesajı sırasında Dağlık Karabağ meselesine de değindi.

Putin’in sözlerine göre Dağlık Karabağ ihtilafının çözüm sürecinde Rusya’nın katkısı belirleyici oldu.

Yaptığı konuşmada Rusya Decvlet Başkanı şu ifadelere yer verdi:

“Rusya’nın kararlı katkısıyla Dağlık Karabağ’da çatışmalar durduruldu.”

Vladimir Putin, ayrıca, Rus Barış Gücü askerlerinin bölgede barış ve güvenlik sağladığını, hümaniter durumu ıslah etmek, arazileri mayınlardan temizlemek ve sosyal altyapıları yeniden canlandırmak için büyük çabalar sarfettiklerini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI