Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Ceyhan TORLAK

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı ilçesinde durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 732 tarihi eser bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sabah Gazetesi