Dünya bu kareleri konuşuyor! Bir anda Papa’nın önünü kesti…

İtalya’nın Vatikan kentinde, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bir konuşma gerçekleştirdi. O konuşmanın dikkat çeken bir dinleyicisi vardı. ‘Örümcek Adam’ kostümüyle konuşmayı dinleyen kişi, çıkışta da Papa’ya ‘Örümcek Adam’ maskesi hediye etti.

VIP bölümdeki yerini aldı, pür dikkat Papa’nın konuşmasını dinledi fakat görünüşüyle diğer konuklardan epey farklıydı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in konuşmasında dikkat çeken bir misafiri vardı. Kırmızı, mavi ve siyah rengin ağırlıklı olduğu özel kostümü giyen ‘Örümcek Adam’, önce konuşmayı dinledi, çıkışta ise ruhani liderin yolunu kesti.

Elini uzatan ‘Örümcek Adam’ Papa’yla tanıştı, ayak üstü bir şeyler anlattı. Sözlerini bitirir bitirmez de ruhani lidere ‘Örümcek Adam’ maskesi hediye etti.

Dikkat çeken o anlardan kısa bir süre sonra, maskenin ardındaki kişinin kimliği belli oldu. Papa’ya maske hediye eden ‘Örümcek Adam’ın İtalya’nın kuzeyinden 27 yaşındaki Mattia Vıllardıta olduğu belirlendi.

27 yaşındaki gencin süper kahraman kostümleri ile hastanelerdeki çocukları ziyaret etmesi nedeniyle VIP bölümde yer aldığı ortaya çıktı. Vıllardıta geçen sene yaptığı çalışmalardan dolayı İtalya Cumhurbaşkanı tarafından ödüle layık görülmüştü…

(CNN Türk)

Milliyet Gazetesi