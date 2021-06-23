AB Dışişleri Bakanları Ermenistan’ı ziyaret edecek

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg bölge ziyareti çerçevesinde Ermenistan’a ziyarette bulunacaklar.

AB dışişleri bakanlarının 25 Haziran’da gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Kafkaslar ve Orta Asya Federal Dışişleri Komiseri Michael Sieber ve AB Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Toivo Klaar da Yerevan’a gelecek.

Ermenistan Dışişleri’nden edinen bilgiye göre bu ziyaret AB Dışişleri ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yetkilendirildi.

Bu ziyaret, AB’nin bölgede istikrarın sağlanmasını teşvik etme konusunda hazır olduğunu yeniden teyit etmeyi amaçlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI