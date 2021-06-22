Sandıkta kazanan Paşinyan: Ermenistan halkı kavga istemediğini gösterdi

Ermenistan’da, Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ’da alınan ezici yenilgi sonrasında yapılan erken seçimlerde, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92’lik oy oranıyla (71 sandalye) sandıktan birinci parti olarak çıktı. Katılımın yüzde 49,4 olduğu seçimlerde Paşinyan’ın, sertlik yanlısı Karabağ kliğinin temsilcisi eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan karşısında aldığı açık farklı sonuç, “Ermenistan halkı artık bölgede kavga istemiyor” yorumuyla değerlendirildi. Paşinyan zafer konuşmasında ulusal ve bölgesel iş birliği vurgusu yaparken, oyların yüzde 21,1’ini alan (27 sandalye) Ermenistan İttifakı lideri Koçaryan ise seçimleri tanımayacağını ilan etti.

ÜÇ YILDA İKİNCİ GALİBİYET

Zafer konuşması yapan Paşinyan, ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini ve “Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer ‘kadife’ yerine ‘çelik’ devrim gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu. Ayrıca Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu kaydetti.

Robert Koçaryan

HEZİMETE RAĞMEN SEÇİLDİ

Ermenistan halkının, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yaşanan ezici yenilgi sonrası, sandıkta bir kez daha Paşinyan’ı seçmesi, bölgesel barış çabaları için de umut verici sinyal olarak değerlendirildi. Siyasi analistler, Paşinyan’a verilen desteğin, Ermenistan halkının gerilim ve kavga yerine huzur ve barışı tercih etmesi olarak değerlendirdi.

DARBECİ KLİK KAYBETTİ

44 gün süren 2. Dağlık Karabağ savaşında mağlubiyeti hazmedemeyen sertlik yanlısı Karabağ kliği ve Ermeni diasporası ise seçimin gerçek kaybedeni oldu. Geçtiğimiz aylarda Paşinyan’a darbe girişiminde bulunan ve erken seçime zorlayan sertlik ve saldırganlık taraftarı Karabağ kliğinin temsilcisi Robert Koçaryan beklenenin oldukça altında bir oy aldı. Koçaryan seçim sonuçlarını tanımayacağını ilan etti ve halkı sokağa çağırdı.

HÜKûMETİ KURACAK

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimini resmî olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan’ın partisi “Sivil Sözleşme Partisi”nin, hükûmeti tek başına kurabileceğini söyledi. Paşinyan, tek başına hükümet kurması için gerekli yüzde 54 oyu, barajı geçmeyi başaramayıp parlamentoya giremeyen partilerin dağıtılan oylarıyla elde edecek.

Yeni Şafak