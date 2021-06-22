Paşinyan: Ermenistan’daki siyasi kriz sona erdi, normale dönüyoruz

Parlamento seçimlerini önde tamamlayan Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, ülkede 9 Kasım 2020’de başlayan krizin sona erdiğini ve yarından itibaren normal şekilde çalışmaya başlayabileceklerini söyledi.

Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi’nin destekçileri, 22 Haziran’da parlamento seçimlerinde kazanılan zaferi 21 Haziran’da başkent Yerivan’da miting düzenleyerek kutladı.

Mitingde konuşan Paşinyan, “Ermenistan’da 9 Kasım’da başlayan iç siyasi kriz sona erdi. Yarından itibaren normal şekilde çalışmaya başlayacağız. Ülkedeki koşulların ve iklimin ciddi şekilde değiştiğini anlamalıyız, çünkü halk bize ülkede bir ‘hukuk diktatörlüğü’ kurma yetkisi verdi” dedi.

Hükümetin ihtilaf yaşadığı tüm yapıları diyaloğa davet eden Paşinyan, seçimlere katılan siyasi güçlerle istişarelere başlayacaklarını, diyaloğa hazır olduklarını anlattı.

Paşinyan, “Tüm siyasi güçlere en baştan başlamayı, hakaret söylemlerine son vermeyi öneriyorum. Ermenistan ve Artsakh’ın tarihinde yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfayı ulusal potansiyelimizi birleştirerek, yeni ve gerçekten demokratik değerler belirleyerek açmalıyız. Bu yükümlülüğü ilk olarak ben üstleniyorum ve tüm destekçileri hakarete, saldırganlığa ve düşmanlığa son vermeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulu’nun verilerine göre Paşinyan’ın Sivil Sözleşme Partisi, seçimleri yüzde 53.92 oy oranı ile önde tamamladı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 21.04’te kaldı.

ERMENİ HABER AJANSI