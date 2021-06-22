ABD seçimlerden dolayı Ermenistan halkını tebrik etti

Ermenistan’da 20 Haziran tarihinde gerçekleşen erken genel seçimlerinin tamamlanması üzere ABD Ermenistan halkına tebriklerini sundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“Biz AGİT/ Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın gözlemci misyonunun seçimler hakkında olumlu açıklamasını takdirle karşılıyoruz”.

Ned Price Ermenistan’da gerçekleşen seçimlerde insan temel hakları ve özgürlüklerinine saygı gösterildiği ve katılımcıların özgürce seçim kampanyası gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Oyları sayma süreci de çok olumlu olarak tanımlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in sözlerine göre Ermenistan egemen, demokratik bir devlet olarak barış ve müreffeh geleceğe doğru ilerlemeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI