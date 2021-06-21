“Ermenistan halkı Kadife Devrim’in devamını istiyor”

Karabağ savaşının ardından yoğun eleştirilere uğradıktan sonra istifa eden Paşinyan’ın tekrar seçilmesini bianet’e yorumlayan analist Alin Ozinian, “Ermenistan halkının milliyetçilik kartını satın almadığını” söylüyor.

Pınar Tarcan

Erivan’dan gelen ilk sonuçlara göre Karabağ anlaşması sonrası gelen eleştirilerin ardından istifa eden Paşinyan tekrar önde. Rusya destekli Koçaryan ittifakı ise sonuçlara itiraz ediyor.

Amerikan Ermeni Assamblesi Bölge sorumlusu Alin Ozinian, ilk sonuçları bianet’e yorumladı.

“Paşinyan’a oy verenler genel olarak savaşın yenilgisinin tek sorumlusunun Paşinyan olmadığını düşünenler” vurgusu yapan analist, şöyle devam ediyor:

“Halk Koçaryan ve Sarkisyan’ı istemedi”

“Paşinyan’ı seçenler, Koçaryan, Sarkisyan ve benzeri eski güçlerin ülkeyi yönetmesini istemeyenler. Bunu böyle okumak gerekiyor.

Paşinyan’ı seçenler ayrıca, yenilginin tek sorumlusunun Paşinyan değil, eski rejime ait liderler olduğunu da kabul etmiş oldu va artık geriye dönmek istemediklerini gösterdiler.

2018’de açılan Kadife Devrim döneminin devam etmesini istediler.

Bunun dışında başını Koçaryan’ın ve Sarkisyan’ın seçtiği muhalefet dediğimiz güçten de bahsetmek gerekiyor. Muhalefet, seçim öncesinde de Ermenistan halkına pek bir şey vaat etmedi.”

“Tek yaptıkları Paşinyan’ı eleştirmek oldu”

Muhalefetin tek yaptığının Paşinyan üzerinden gitmek olduğunu belirten analist Ozinian bunu şöyle açıyor:

“Paşinyan’ı savaş sebebiyle eleştirdiler, yenilgi üzerinden eleştirdiler, orduyu zayıflattığı için eleştirdiler ama Paşinyan’a 2018’de teslim edilen ordunun o sırada güçlü olduğunu da söyleyemediler.

Ya da olası seçim zaferinde Paşinyan’dan devralacakları orduyu, savunma stratejisini nasıl güçlendireceklerini de söylemediler.

Hükümet oldukları takdirde Paşinyan’ı imzaladığı için “vatan haini” ilan ettikleri, Rusya’nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasından nasıl çıkacaklarını söylemediler.

Özetle, Paşinyan’ı eleştirirken, Paşinyan’ın yanlış buldukları politikalarını nasıl düzeltecekleri hakkında hiçbir vaatte bulunamadılar. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Köylü de mi oy kullanacak” söylemleri

“Kendi iddialarına göre ‘Paşinyan’ın zayıflattığı Ermeni ordusu’ nasıl gelişecek buna dair bir yol haritası sunmadılar. Bunun dışında Paşinyan’ın tabanını durumu anlamamakla, eğitimsiz olmakla hatta fakir olmakla, giyimlerini kuşamlarını eleştirerek son derece halktan uzak bir propaganda yaptılar.

Sanıyorum halkı bir araya getiren de, bunların halkı öteleyen, “köylü de mi oy kullanacak” tarzı ve söylemleri oldu.

Son olarak şunun da altını çizmek istiyorum, çok büyük bir milliyetçilik kartı kullanıldı Ermenistan’da savaştan sonra.”

“Halk, milliyetçilik kartını satın almadı”

Alin Ozinian, Paşinyan taraftarlarına karşı yönetilen suçlamaların nasıl ters teptiğini ise şöyle anlatıyor:

“Paşinyan’a oy verenlerin Ermenistan’ın Türkleşmesini, Azerbaycanlaşmasını istediklerini, Ermenistan topraklarını kendi elleriyle teslim etme niyetinde oldukları, yeteri kadar Ermeni olmadıkları, hatta Türkiye’den alışık olduğumuz şekliyle -yerli olmadıkları, milli olmadıkları- gibi söylemler havada uçuştu.

Ama bu %53’lük sonuç gösteriyor ki, Ermenistan halkı bu milliyetçilik kartını satın almadı. Ermenistan halkının gözü o kadar korkmuştu ki, son 20 senedir ülkedeki yolsuzluk ağlarından, bir kısmı Paşinyan’ın hatalarını da görerek Paşinyan’ı istememelerine rağmen oylar Koçaryan’a gitmesin diye Paşinyan’a oy verdiler. ”

Kadife Devrim ile gelmişti

Paşinyan, 2018’de Kadife Devrim olarak anılan bir halk devrimine öncülük ettikten sonra iktidara geldi ve Ermenistan, o yıl liderliğinde ilk özgür ve adil seçimini yaptığında uluslararası çapta övgüyle karşılandı.

Kasım 2020’den bu yana, Paşinyan’ın Dağlık Karabağ savaşını sona erdirmek için Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile bir ateşkes imzaladığında ülke, siyasi bir kriz içine girdi.

Resmi olarak, 2 bin 904 Azerbaycan askeri geçen yılki savaşta hayatını kaybetti. Ermenistan tahminen 4 bin askerini kaybetti.

Nikol Paşinyan kimdir?

2018 protestolarının başını çeken Nikol Paşinyan 1975 doğumlu. Eski bir gazeteci olan Pashinyan ülkenin en çok satan gazetelerinden Haykakan Zhamanak’ta çalışıyordu.

Ermenistan’ın önde gelen gazetelerinden Ermeni Times’ta editörlük yaptı. Robert Kocharyan ve Serj Sarkisyan hakkında muhalif yazılarıyla gündem yarattı.

2000 yılında ise iftira ve hakaret davalarıyla hapse mahkum olduktan sonra halkın gözünde kahraman oldu.

Bir süre saklandıktan sonra Ermeni polisi tarafından aranmaya başlandı. Haziran 2009’da yakalanan Paşinyan, Mayıs 2011’de hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra aftan yararlanarak serbest bırakıldı.

6 Mayıs 2012’de Ermenistan Ulusal Meclisi’ne seçildi.

Protesto gösterileri için Erivan’da yaptığı konuşmada “Ülkede barışçıl kadife devrim başladı” diyen Paşinyan, “Tüm devlet sistemini felç etmeliyiz, iktidar halka geçmeli. Serj Sarkisyan, yöneteceği bir Ermenistan ve halkı olmadığını görmeli” çağrısı yaptı. Paşinyan 8 Mayıs 2018’de parlamento tarafından başbakan seçildi.

(PT)

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