Erdinç ÇELİKKAN / BAKÜ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyük coşkuyla karşılandığı Azerbaycan Milli Meclisi’ne seslendi: “Bahtiyarım çünkü Karabağ’ı azad etmiş kardeş Azerbaycan’ın Milli Meclisi’nde sizlerle beraberim. Bütün imkânlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Ermenistan Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe biz de adımları atacağız. Barıştan tüm dünya kazançlı çıkacak.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti kapsamında dün Azerbaycan Milli Meclisi’ne seslendi. Erdoğan, Ermenistan’a çağrı yaptığı konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Bahtiyarım çünkü can Azerbaycan’dayım. Bahtiyarım çünkü Karabağ’ı azad etmiş kardeş Azerbaycan’ın Milli Meclisi’nde sizlerle beraberim. Bahtiyarım çünkü bağımsızlığının 30’uncu yılına ulaşan Azerbaycan’dayım. Karabağ’ın azad edilmesinin Azerbaycan’ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Böylece Kafkasya’da kanayan yara kapanmış, bölgede barış ve huzur için büyük imkân doğmuştur. Barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan dahil tüm bölge hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Biz de bölgenin topyekün kalkınması, refahın artması, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya tüm samimiyetimizle hazırız. KOLAY DEĞİL 30 YIL Canı yananlar, kanı dökülenler, acı çekenler, maddi manevi kaybedenler yalnızca Karabağ’da yaşayan insanlardır. Kolay değil 30 yıl. 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden ne yazık ki kaçkın hale geldiler. Oralar işgal halindeydi. 30 yıl sonunda işgal altında olan topraklar sahiplerine kavuştu. Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem millet olarak tüm kalbiyle Azerbaycan’ın yanında yer aldı. Bugün de bütün imkânlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Nasıl ki Balkan Harbi sırasında Azerbaycan milli marşının yazarı Ahmet Cevat beraberindeki Azeri gençlerle Osmanlı ordusunda savaşmışsa nasıl ki Çanakkale’de Azerbaycan’dan gelen yiğitlerle Anadolu’nun delikanlıları hep birlikte şehadete yürüyüp zafer kazanmışlarsa nasıl ki Kafkas İslam ordularının aslanları o gün Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımına koşmuşlarsa biz de bugün ve gelecekte bir ve beraber olacağız. Azerbaycan’ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. GELİP KARABAĞ’I GÖRSÜNLER Nuri Paşa’nın Kafkaslar’a geldiği dönemde Ermeniler 12 binden fazla Türk’ü Müslümanı katletti. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce buralara, Kafkaslar’a, Azerbaycan’a bakmalıdır. Hem de yalnız 100 yıl öncesine değil daha 30 yıl önce Karabağ’da Hocalı’da olanlara bakmalıdır. Gelsinler Karabağ’ı görsünler. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Azeriler 30 yıl önce Karabağ’dan çıkmak zorunda kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Çünkü insan kendi evini yıkamaz, ateşe veremez. Beraber inşa edeceğiz, yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Azerbaycan Meclisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek konuşmasını ayakta alkışladı. YIKIM DEĞİL İNŞANIN ZAFERİ Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen gelsin Karabağ’daki iki dönem arasındaki farka baksın. Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönme yolu açılmıştır. Bir sonraki gelişimizde bu toprakların insanlarının evlerine yerleştiğini görmenin bahtiyarlığını yaşayacağız. Onlara da şimdiden bu çağrıyı Azerbaycan Parlamentosu’nda ben de yapıyorum.” HESAPLARIN BOZULDUĞU YER “Bir an önce evlerinize yerleşmenizi bekliyoruz. Sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginlik hali ortadan kalkmıştır. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmünün ebedi olmadığı bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür. Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Üstelik tüm bu gelişmeler Azerbaycan’la birlikte Ermenistan için de yeni bir dönemin başlangıcıdır. Zangezur koridorunda çalışmaya başlayacak demiryoluyla Ermeniler de kolayca Moskova’ya, dünyaya ulaşabilecekler. Böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.” 6 ÜLKE BİRLEŞSİN, HUZUR GELSİN “Gardaşımla teklifimizi yaptık ‘Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükunet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın. Burada hemen hemen bir Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır. Bu adımı atalım. Ermenistan’la aramızdaki sıkıntıları biliyorsunuz. Biz bunlara rağmen Azerbaycan’ın sıkıntılarının giderilmesini istiyoruz. Çünkü bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız. Bir daha Kafkasya’nın boynuna kimsenin esaret zinciri vurmaması için önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Medeniyet güneşimizi yeniden en tepeye çıkararak barışı, adaleti bölge ve dünyada hâkim kılacağımız günler yakındır.” Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü’de Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edip çiçek bıraktı. Hürriyet Gazetesi