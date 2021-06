Kardeşlik Beyannamesi

Erdoğan ve Aliyev Azerbaycan’ın Ermeni işgalinden kurtarılan ‘kültür başkenti’ Şuşa’da ‘tek millet, iki devlet’ anlayışını pekiştirecek Şuşa Beyannamesi’ni imzaladı. Erdoğan, Şuşa’ya en kısa sürede başkonsolosluk açılacağı müjdesini de verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak için geldiği Azerbaycan’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin yol haritası niteliğinde tarihi bir anlaşmaya imza attı. Erdoğan ile Aliyev, baş başa görüşmelerin ardından Şuşa Valiliği bahçesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi’nin sevincini Aliyev ile 10 Aralık 2020’de beraber paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, “Kardeşim Aliyev’in vizyoner liderliğinde ve muzaffer başkumandanlığında azatlığına kavuşan Karabağ’ı yeniden ayağa kaldıracak çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi. Azerbaycan’a her türlü katkıyı verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, “TOKİ ile birlikte burada bölgenin tamamında atmayı planladığımız adımlar var” diye konuştu. Altılı Platform Ateşkes Antlaşması’nın ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanlarının doğduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye olarak, biz de coğrafi komşuluk ilişkilerimizi daha derin iş birliklerine yöneltmek istiyoruz. Ermenistan’ın kendisine uzatılan bu iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. ‘Altılı bir platform’ dedik. İşte bu Altılı Platform’da bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran var. Platform ile artık istiyoruz ki bölge suhuletle barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adamı atmak için biz kardeşim ile her türlü fedakarlığa varız, Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakarlıklara var. Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızı her fırsatta söylüyoruz. Bu ümit verici sürecin Azerbaycan ile Ermenistan’ın imzaladıkları Ateşkes Antlaşması’nı kapsamlı ve vizyoner bir barış anlaşması ile taçlandırmaları halinde çok daha sağlıklı yürüyeceğine inanıyoruz.” Zengezur Koridoru Aliyev ile birlikte Şuşa Beyannamesi’ne imza attıklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye olarak kadim şehir Şuşa’da en kısa sürede inşallah bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Böylece bölgede gerçekleştireceğimiz faaliyetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini de sağlayacağız” dedi. Azerbaycan’ın Güney Zengezur Koridoru Projesi’ni önemli gördüklerini ve desteklediklerini belirten Erdoğan, “Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır. Bu çok çok önem arz ediyor. Bizim gücümüz Azerbaycan’ın gücü, Azerbaycan’ın gücü de bizim gücümüzdür” diye konuştu. Aliyev de ‘Müttefiklik Beyannamesi’nin iki ülke ilişkilerini en yüksek düzeye çıkardığını vurguladı. Aliyev, “İmzalanan beyanname tarihe dayanıyor. Sözleşmede, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in sözleri yer alıyor. Atatürk, ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’, Haydar Aliyev, ‘Türkiye ile Azerbaycan bir millet iki devlettir’ demişti. Biz bu vasiyetlere sadığız.” dedi. İki maddeye vurgu Aliyev, iki madde üzerinde özellikle durmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: “Birincisi savunma alanındaki iş birlikleridir. Karşılıklı askeri yardım konusu da bu beyannamede yer alıyor. Bu tarihi başarıdır. Biz bir kez daha gösteriyoruz ki bundan sonra da her zaman birlikte olacağız. İkinci önemli konu ulaştırma konusudur ve beyannamede Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla ilgili çok açık ifadeler yer alıyor. Bu da İkinci Karabağ savaşı sonrasında oluşan yeni jeopolitik durumun sonucudur. Bugün biz Türkiye ve Azerbaycan’ı demir yolu ve kara yoluyla birleştirecek Zengezur koridoruyla ilgili sadece konuşmakla yetinmiyor filli çalışmalarla bu koridoru oluşturuyoruz.” Müttefiklik pekişecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi’ni imzaladı. İki ülkenin, aralarında imzalanmış tüm uluslararası belgelere ve bununla ilgili 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması’na sadık olduklarını onayladıkları belirtilen beyannamede özetle şunlar kaydedildi: Azerbaycan, Ermenistan’ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye’nin desteğine yüksek değer vermektedir. Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye Rusya Ortak Merkezi’nin faaliyetlerine Türkiye’nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar. Türkiye ve Azerbaycan bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararası düzeyde tanınmış sınırların dokunulmazlığı, devletlerin iç işlerine karışmama ilkelerine dayanarak müttefiklik ilişkilerinin kurulmasının siyasi ve hukuki mekanizmalarını belirleyeceği bildirildi. Taraflardan herhangi birinin kanaatine göre onun bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, uluslararası düzeyde tanınmış sınırlarının dokunulmazlığına veya güvenliğine karşı üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit ve saldırı gerçekleştirildiğinde, ortak istişareler yapacak ve bu tehdit veya saldırının önlenmesi amacıyla BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine uygun girişimlerde bulunacak. Tarafların, iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin çağın gereklerine uygun olarak, yeniden yapılandırılması ve modernizasyonuna yönelik ortak çaba göstermeye devam edeceği bildirilen beyannamede, taraflar, Ermeni işgalinden kurtarılan rayonlarda başta mayınlı arazilerin temizlenmesi olmak üzere, hayatın normalleştirilmesi faaliyetlerini destekleyeceği belirtildi. Bayraktar’a Karabağ Nişanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a Karabağ Nişanı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim töreninde bizzat bulundu. Karabağ Nişanı, Baykar tarafından üretilen SİHAların Karabağ zaferinde büyük rol oynamasına istinaden takdim edildi. Milliyet Gazetesi