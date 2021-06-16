Karabağ’daki “neşeli” esir sohbeti tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ve Karabağ ziyareti sırasında Emine Erdoğan’ın Aliyev’e sorduğu Ermeni esirler sorusu ve ardından verdiği tepki görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile otobüs yolculuğuna katılan Emine Erdoğan’ın Azerbaycan tarafından esir tutulan Ermeni askerleri ile ilgili cevabı görüntülere yansıdı. Görüntüler Ermenistan’dan çeşitli kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde Aliyev mayın haritaları karşılığında Ermeni esirler konusuna değinerek “Mayın tarlalarının tüm haritalarını alırsak büyük avantajımız olur, çünkü her yer mayınlı olduğu için [onları kaldırmak] 10 yıl sürebilir” diyor

İlham Aliyev’in esirlerle ilgili anlattıklarının üzerine Emine Erdoğan’ın “Başka esir var mı?” sorusuna İlham Aliyev “Var var” diye cevap veriyor.

Emine Erdoğan’ın gülümseyerek “Peyder pey, peyder pey” diye cevap vermesi ise tepki çekti.

Amerikan Ermeni Assamblesi Bölge sorumlusu Alin Ozinian, Bianet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Savaştan ve ateşkesten sonra Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik tavrı her ne kadar ‘barışçıl’ olduğu iddia edilse de ‘barışçıl’ değildi. Bunu farklı örneklerde gördük. Bu son örnek, yani Emine Hanım’ın Azerbaycan tarafından tutulan esirlerin konusunu açması ve basit bir şeyden bahseder gibi, biraz da alaya alarak “Başka esirler var mı?” diye sorması çok rahatsız edici.

Öncelikle bir kadın olarak, bir anne olarak, bir Cumhurbaşkanı’nın eşi olarak bu denli duygusuzca açıklama yapması pek kabul edilebilir bir durum değil.

Esirlerin durumu çok acı bir durum, sadece Ermenistan-Azerbaycan savaşı için değil genel olarak acı.”

Azerbaycan geçen hafta sınırdaki mayınların haritaları karşılığında 15 Ermeni esiri iade etmişti, ancak Azerbaycan’ın eline hala en az 170 esir olduğu belirtiliyor.

Agos