Emine Erdoğan Aliyev’e Ermeni esirleri sordu: Peyder pey, hadi bakalım inşallah

DUVAR – Azerbaycan’ın esir aldığı 15 Ermenistan askerini Dağlık Karabağ’daki bazı kara mayınlarının haritaları karşılığında serbest bırakması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la birlikte dün gerçekleştirdiği Şuşa ziyaretinde de gündeme geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son savaşta kontrolü geri alınan bölgelerde çok fazla mayın bulunduğunu anlatması üzerine Emine Erdoğan “Başka esir var mı?” diye sordu, sonra da “Peyder pey, peyder pey” dedi.

‘ŞU MAYIN HARİTASINI BİR ALSAK…’

Otobüsteki sohbet sırasında Aliyev, “Şu mayın haritasını bir alsak” diyor; bunun kendilerine avantaj sağlayacağını söylüyor, “Çünkü her tarafı mayın” diyor; haritanın ellerinde olmaması halinde mayınları temizlemenin 10 yılı bulacağını söylüyor. Emine Erdoğan bunun üzerine, “Başka esir var mı?” diye soruyor.

‘HADİ BAKALIM, İNŞALLAH’

Aliyev “Var, var… Artık o yolunda” deyince Emine Erdoğan gülerek “Peyder pey, peyder pey” diyor; “Hadi bakalım, inşallah” ifadelerini kullanıyor.

HAFTA SONUNDA TAKAS YAPILMIŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan pazar günü yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde esir aldıkları 15 Ermenistan askerinin, Ağdam bölgesindeki kara mayınlarının haritasının Erivan tarafından kendilerine verilmesi karşılığında serbest bırakıldığı belirtilmişti. Esir takası anlaşması, iki ülke arasındaki altı haftalık Dağlık Karabağ savaşından sonra bir ilk teşkil etmişti.

Savaş esirleri Ermenistan siyasetinde kilit önemde bir konu. Kara mayınları da Azerbaycan’a kayıp verdirmeye devam ediyor. Son olarak, Ermenistan güçlerinin 27 yıl sonra Azerbaycan’a teslim ettiği Kelbecer bölgesinde 4 Haziran’da meydana gelen patlamada iki gazeteci ve bir yerel yetkili öldü

Ermenistan’ın kara mayınları haritasını teslim ettiği Ağdam Rayonu da, son savaşta Azerbaycan’ın kontrolüne geçen yerlerden biri olma özelliğini taşıyor. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar