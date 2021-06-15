Yalım Eralp: “Biden, taviz verip Erdoğan’ın yüzünü güldürmeyi istemedi”

Emekli Büyükelçi Yalım Eralp, Erdoğan – Biden görüşmesini Serbest TV ve SerbestPod’da değerlendirdi: “Türkiye’nin ne yöne gideceği konusunda gerek ABD’liler gerek Batılılar nezdinde büyük kuşkular var. O yüzden Erdoğan’a bir taviz vermeyi, onun yüzünü güldürmeyi Biden düşünmedi. Eğer Türkiye Afganistan’da Kabil Havalimanı’nı koruma misyonunu üstlenirse, ki Taliban bunu istemiyor, askerlerimiz ciddi savaşan askerlere dönüşecek demektir ve bu çok tehlikelidir.”

Eralp’in analizini;

SerbestTV’de izlemek için:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın toplantıdan çıktıktan sonra basının önünde yüzü çok parlak değildi. Ayrıca, YPG konusunda bir anlaşma olmadığı, S-400’ler konusunda bir anlaşma olmadığı ortaya çıktı.

“Ortaya çıkmayan bir husus, insan hakları sorununun ne ölçüde ele alındığı. Ne bu konuda bir sual soruldu Sayın Erdoğan’a ne de kendisi bu konudan söz etti. Şaşırtıcı olan, toplantıya girmeden önce Türkiye’de görüşme esnasında soykırım mevzusunu açacağını söylemişti Erdoğan, görüşmeden sonra soruldu bu kendisine, “Soykırım konusu açılmadı” dedi ve bundan memnuniyet ifade etti.

“Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye’nin ne yöne gideceği konusunda gerek ABD’liler gerek Batılılar nezdinde büyük kuşkular var. O yüzden Erdoğan’a bir taviz vermeyi, onun yüzünü güldürmeyi Biden düşünmedi.

“Diğer bir konu Afganistan. Zaten Sayın Erdoğan gitmeden önce birtakım yumuşatıcılar hazırlamıştı, bu belli oluyordu. Bunların başında da Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın korunması geliyordu. Bu çok ciddi bir konu. Şimdiye kadar Afganistan’da Türkiye, barışı koruma faaliyetlerine yani teröristlerle mücadele faaliyetlerine girmiyordu. Şimdi eğer Afganistan’da Kabil Havalimanı’nı koruma misyonunu üstlenirse, ki Taliban bunu istemiyor, askerlerimiz ciddi savaşan askerlere dönüşecek demektir ve bu çok tehlikelidir. Birincisi bu, ikincisi ise Sayın Erdoğan bu koruma faaliyetine, neden bilmiyorum, Macaristan ve Pakistan’ın da katılmasını istedi.

“Pakistan, Taliban’a çok yakın duruyor, bu bilinen bir husus. Bu, ortalığı daha da karıştırabilir. Eğer Taliban’ı yumuşatmak için Pakistan alınıyorsa belki anlaşılabilir.

“Peki neden Macaristan? NATO oradan çıkıyor denildi; Türkiye de Macaristan da NATO üyesi. Acaba Macaristan Türkiye gibi insan hakları konusunda özürlü bir ülke olduğu için “Ben de buna katılayım, Amerika’nın insan hakları konusundaki tepkisini yumuşatayım” mı diyor eğer katılacaksa? Bu bilinmeyen bir husus.

“Her halükarda, Erdoğan – Biden görüşmesi evet verimli deniyor ama verimsiz demez zaten liderler, verimli ama netice alıcı bir görüşme olmamıştır.”

Serbestiyet