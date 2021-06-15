Putin ve Biden görüşmesinde Karabağ’daki duruma özel dikkat edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuri Uşakov ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile Putin arasında gerçekleşecek olan görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cenevre’de öngörülen görüşme sırasında Yakın Doğu, Ukrayna ve Dağlık Karabağ ile ilgili konular ele alınması bekleniyor.

Yuri Uşakov’un sözlerine göre Rusya-ABD ikili ilişkilerde mevcut durum, perspektifler, stratejik istikrar, enformasyon güvenliği, siber suçlar gibi meselelere de değinilecek.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov Dağlık Karabağ meselesinin de iki lider arasında düzenlenecek görüşmede önemli yer alacağını belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI