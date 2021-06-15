Prof. Dr. Artin Göncü, Pamukkale Üniversitesi “Erken Çocukluk Eğitiminin Öncüleri” listesinde

HYETERT – Pamukkale Üniversitesi “Erken Çocukluk Eğitiminin Öncüleri” listesinde Profesör Dr. Artin Göncü de yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde “Erken Çocukluk Atölyesi” kuruldu. Atölyenin amacı ile ilgili bilgi veren Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asiye İvrendi, “Atölyemizde çocuk gelişimine yönelik çağdaş uygulamaları destekleyecek çalışmalar yapacağız. Bölüm öğretim elemanları, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uygulamalı derslerini ve seminerlerini bu atölyede verebilecek. Ayrıca, okul öncesi çocuklar ile ebeveynleri, okul öncesi öğretmenler ve okul idarecileri de atölyemizden yararlanabilecek” dedi.

Öte yandan, fakülte girişine, okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak için “Erken Çocukluk Eğitiminin Öncüleri” panosu asıldı. Chicago İllinois Üniversitesi’nden Profesör Dr. Artin Göncü de bu listede yer aldı.

Panoda yer alan eğitimciler

Comenius (1592-1670), Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Friedrich Fröebel (1782-1852), John Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1870-1952), Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), Jean Piaget (1896-1980), Urie Bronfenbrenner (1917-2005), David Weikart (1931-2003), Loris Malaguzzi (1920-1994), David Elkind (1931-…), Lilian Katz (1932-…), Çiğdem Kağıtçıbaşı (1940-2017), Ayla Oktay (1942-…), Howard Gardner (1943-…), Artin Göncü (1954-…).

Profesör Dr. Artin Göncü kimdir?

Ankara Ermenilerinden ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji- sosyoloji mezunu Göncü, uluslararası üne sahip bir Eğitim Psikoloğudur. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı profesörü, 2012 yılında Bakırköy Dadyan İlköğretim Okulunda halka açık söyleşide dinleme imkanı bulmuştuk. Kültür, çocuk oyunları, müfredat, erken yaşta eğitim, aile-çocuk ilişkileri, akran ilişkileri, öğretmen eğitimi, biliş kuramları gibi konularda dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Göncü katılımcılara büyük feyz vermişti.

Görseller: Prof. Dr. Asiye İvrendi – Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü