Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı: ”Metsamor Nükleer santralinin ömrünü uzatmak için elimizden geleni yapacağız”

Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı, muhalefet lideri Robert Koçaryan seçim kampanyası sırasında Nükleer santralinin bulunduğu Metsamor bölgesinde seçmenlerle bir araya geldi.

Metsamor Nükleer Santraliyle ilgili açıklamalarda bulunan Ermenistan ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan daha 1995 yılında nükleer santralini kapatmalıydı, fakat sarfettiğimiz çabalar sonucunda o mesele gündemden kaldırıldı. Nükleer santralinn güvenliğini artırmak için ciddi harcamalar yapıldı. ”

Koçaryan’ın sözlerine göre Nükleer Santralinin yeni blokunun inşaatını üretilen enerjinin yurtdışına ihracatıyla mümkün olabilir ve bunun için tüm şartlar mevcut. Yeni blokun ürettiği enerji eskisinden daha pahalı olacak.

ERMENİ HABER AJANSI