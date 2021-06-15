Deniz Yücel’e ‘Erdoğan’a hakaretten’ yeni dava

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” davası, “devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı dosyayla birleştirildi.

Die Welt gazetesinin eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu yeni bir iddianame hazırladı.

Yücel, Die Welt’in Welt am Sonntag ismiyle 6 Kasım 2016’da yayınlanan ekinde Recep Tayyip Erdoğan için “Darbeci (Der Putschist)” başlığı atmakla suçlandı.

Savcılık çıkan manşet ve iç sayfa haberi nedeniyle Yücel’in “Cumhurbaşkanına hakaretten (TCK 299)” cezalandırılması istedi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre savcılık iddianamede, Yücel’in yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı üzerine “darbeci” şeklinde başlık attığını; Erdoğan’ın devleti yeniden yapılandırdığını, protestoları bastırdığını ve ülkenin parçalanmakta olduğunu yazdığını belirtti.

Metinde ayrıca Erdoğan’a yönelik “darbeci” söyleminin “açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunu” öne sürdü. Dosya, Yücel’in Ekim 2016’da yayımlanan “Kürt annesini göremesin” fıkrası ile “Ermenilere yapılan soykırım” ifadesini içeren iki yazısı gerekçesiyle “devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan davayla birleştirildi.

Birleştirme gerekçesi ise dava dosyaları arasında ‘şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması.’ Birleştirilen dosyaların ilk duruşması 1 Temmuz’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ne olmuştu?

Deniz Yücel, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın özel e-posta adresinin RedHack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haberiyle ilgili soruşturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Şubat 2017’de İstanbul’da gözaltına alındı. “Örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla sevk edildiği mahkemece 27 Şubat 2017’de tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili “Bütün bu olayların nedeni meğerse bu teröristmiş. Bu adam terörist, gazeteci değil ve Alman yönetimi ne yazık ki, benim bakanlarımı böyle bir teröristle aynı teraziye oturtuyor. Sıkıntı burada. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bana ‘Serbest bırakırsanız memnun oluruz’ dedi. Dedim ki o gazeteci değil terörist. Deniz Yücel bir ay Almanya Başkonsolosluğu’nda saklandı. Bu adam terörist, gazeteci değil” açıklaması yaptı.

Yücel yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı. Hakkında hazırlanan iddianame sonrası İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat 2018’de Yücel’in tahliyesine karar verdi. Yücel tahliye olduktan sonra Almanya’ya gitti.

Tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinden Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunan Yücel’in dosyasını olaydan iki yıl sonra 28 Haziran 2019’de incelendi. AYM, Yücel’in tutuklu kaldığı bir yıllık süreyi hak ihlali saydı ve 25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti ama yerel mahkeme Yücel’in Berlin’de alınan ifadesinin beklenmesine karar verdi.

13 Şubat 2020’de görülen duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Yücel’in 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, Yücel’in 2016’da Welt gazetesinde yayımlanan çeşitli yazılarında PKK/KCK propagandası yaptığını öne sürdü.

16 Temmuz 2020’de görülen duruşmada da kararını açıklayan mahkeme, Deniz Yücel’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından beraatine hükmederken, basın yayın yoluyla “PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, Yücel hakkında 2016’da Die Welt’te yayınlanan iki yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini, yargı organlarını ve devletin emniyet teşkilatını aşağılama” suçları uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Suç duyurusu sonrası Yücel’e yeni bir dava açıldı. Savcılık Deniz Yücel’in 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi. Bu davanın görülmesine 12 Mayıs 2020’de başlandı.

(HA)

bianet