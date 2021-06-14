Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarının sürdürülmesi kararı alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trend Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Bakan, Bakü-Tiflis-Kars tren yolu hattı kapsamındaki Kars Lojistik Merkezi’nin inşası hangi aşamada? Kars Lojistik Merkezi’nden yıllık ne kadar gelir elde edilmesi hedefleniyor?

İnşasına 2017’de başladığımız Kars Lojistik Merkezi tamamlandı. Geçici kabulü Aralık 2020’de yapılan Lojistik Merkezimizin işletmeye alınması için çalışmalar devam ediyor. 16 kilometrelik demiryolu, 5.5 kilometrelik iltisak hattı yapılan Merkezin hizmete girmesi çok ciddi bir istihdam imkânını da beraberinde getirecek.

Türkiye lojistik sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacak Kars Lojistik Merkezimiz ile ülkemize 400 bin metrekare lojistik alan daha kazandırılmış oldu. Kars Lojistik Merkezi, Sivas’ta Yüksek Hızlı Tren hattı ile bütünleşerek Sivas-Kars Hızlı Tren Hattı ve Kars-Tiflis-Bakü (BTK) demiryoluyla daha da önem kazanacak.

Yurt içinde ve uluslararası düzeyde 2 milyon tonluk yük transferi yapacak Kars Lojistik Merkezi ile yıllık 140 milyon 972 bin liralık gelir sağlanacak.

Daha önce, Türkiye’deki lojistik merkezlerin ve limanların inşasının devam ettiğini söylemiştiniz. Türkiye’nin 2023 hedefleri kapsamında kaç lojistik merkez ve liman inşası hedefleniyor.

Türkiye, denizde, hava, karada ve demiryollarında lojistik bir süper güç olma yolundadır. Bu konumumuz bölgemizi ve komşularımızı da yakından ilgilendirmekte ve komşularımızla birlikte lojistik alanında bölgesel bir güç platformu oluşturmamıza katkı sağlamaktadır.

Geleceğe devasa projelerle hazırlanırken, 2023 yılına ve sonrasına yönelik Lojistik Master Planımız dahilinde hareket ediyor, insan, yük ve veri ulaştırmada tüm bölgemizin kalkınmasını ateşleyecek önemli bir altyapı kuruyoruz. Bu çerçeve içerisinde her bir limanımız ve lojistik merkezlerimiz de birer stratejik adım oluşturmaktadır.

2023 yılına kadar, yapımı devam eden Bilecek Bozhöyük, Kayseri Boğazköprü, İzmit Köseköy ve Sivas lojistik merkezlerini tamamlayarak, bugün sayısı 11 olan lojistik merkezlerimizi 15’e çıkaracağız.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de deniz taşımacılığında hakimiyetimizi artıracak limancılık yatırımlarımız da devam ediyor. Batı Karadeniz’deki Filyos Limanı’mızı 4 Haziran Cuma günü açtık, Rize İyidere Limanı’mızı ise bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında mevcut limanlarımızı zamana uygun hale getirerek kapasite artırım çalışmalarını hızlandırıyoruz.

Yeni Şafak