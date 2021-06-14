Davutoğlu: Erdoğan’ın açıklaması acziyet, gereken cevap verilmeliydi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın ABD’nin Ermeni Soykırımı kararına ilişkin “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” açıklamasını, “Biden’a gereken cevap verilmeliydi” sözleriyle eleştirdi.

DUVAR – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe biden ile yaptığı görüşmede, Erdoğan’ın ABD’nin ‘Ermeni Soykırımı’ kararına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında bir gazetecinin, “24 Nisan’ı unutturacak bir görüşme olmasını umuyorum’ demiştiniz. ABD’nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması konusu hiç gündeme geldi mi?” şeklindeki sorusuna “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” yanıtını verdi.

Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Trump’ın “Aptal olma” mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili “hamdolsun bu konu gündeme gelmedi” demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır. Bu konu gündeme gelmeli, Biden’a gereken cevap verilmeliydi” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Trump'ın "Aptal olma" mektubunun ardından bir kez daha hayal kırıklığı yaşadık. 1915 olaylarıyla ilgili "hamdolsun bu konu gündeme gelmedi" demek, acziyettir; hamasetin örtemediği edilgen bilinçaltını yansıtmaktadır. Bu konu gündeme gelmeli, Biden'a gereken cevap verilmeliydi. — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 14, 2021

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