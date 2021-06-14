Azerbaycan’da Lübanlı Ermeni Vigen Euljekchian’ı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bakü Mahkemesi aldığı kararıyla Lübnanlı Ermeni Vigen Euljekchian’ı 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Euljekchian daha önce Lübnan’ın ve uluslararası kamuoyunun da çabalarıyla serbest bırakılan Lübnan Ermenisi Maral Najarian ile birlikte esir alınmıştı.

Ateşkes bildirisi imzaladıktan sonra 11 Kasım tarihinde kendi eşylarını Şuşi’den geri almaya giden Maral ve Vigen Azerbaycanlılar tarafından esir alınmıştı.

Lübnan’dan Yerevan’a, daha sonra ise Şuşi’ye yerleşen Vigen 2015 yılında Ermenistan vatandışlığına geçmiş ve Şuşi’de taksi şoförü olarak çalışıyordu.

Azerbaycan onu 2500 dolar karşılığında savaşan paralı asker olarak tanıttı ve 5 ayrı maddeden hakkında suçlamada bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI