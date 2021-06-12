FOX TV’nin Savaşçı dizisi final yapıyor! Son bölüm…

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FOX TV’de bir dönem reyting rekorları kıran Savaşçı dizisi, 5. sezonda istenilen başarıyı yakalayamayınca final kararı aldı. Dizi, bu akşam 109. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Dünyanın en zor koşullarında görev yapan, akla gelebilecek bütün güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, ‘Bordo Berelilerin’ hikayelerini anlatan Savaşçı dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi. Fox TV ekranlarında 4 sezon boyunca yayınlanan dizi, bir müddet ara verdikten sonra 5. sezonuyla beraber geri döndü. Fakat başarılı adları kadrosuna katmasına karşın istenilen ivmeyi yakalamayan dizi için final kararı alındı.

Savaşçıçı, 12 Haziran Cumartesi akşamı 109. bölümüyle seyirciye veda edecek. Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Fakat dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı’nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı ifade edildi.

SAVAŞÇI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kılıç Timi terörist elebaşı Şiyar’ı ele geçirip, etkisiz hale getirirken halen ameliyatı süren Astsubay İlyas Karaca’nın kalbi durmuştur. Her şeyi gören Gökçen hemşire şok içinde, Ayça’ya bunu nasıl söyleyeceğini düşünürken hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada hiç zaman kaybetmek istemeyen Kopuz Albay, Çakal ve Artin’in bölgeden kaçmalarını önlemek için yaptığı planı hemen devreye sokar. Kapana kısılan ikili, çaresizlik içinde bölücü örgütten destek alsalar da dağdaki zorlu hayat şartları onları psikolojik olarak yıldırır ve Kopuz Albay’ın beklediği ilk hatayı yaparlar. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni acil harekete geçirirken, Çakal ve Artin de son kozlarını oynamaktan geri durmazlar. Fakat ellerine geçen fırsatla kurtulacaklarını zanneden ikili için işler pek yolunda gitmez. Çünkü onları ortadan kaldırmaya kararlı olan Kılıç Timi’nin canı pahasına da olsa vazgeçmeye hiç niyeti yoktur…

SAVAŞÇI FİNAL FRAGMANI SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için terörist elebaşı Şiyar’ın kampına geldiğinde astsubaylar çoktan harekete geçmiştir. Ortalık tam bir yangın yerine dönerken Şiyar’ın son hamlesi Görkem ve Savaş’ı ölümle burun buruna getirir. Yoğun ateş altında onların olduğu noktaya ulaşan Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç orada hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Kılıç Timi’nin eline düşeceğini anlayan Şiyar ise kendini kurtarmak için başka bir yol bulmaya çalışır. Kopuz Albay, bölgede daha çok kalmaları çok riskli olduğu için Kılıç Timi’nin karargaha dönmesini ister. Karargahta Şiyar ve beraber hareket ettiği Çakal’la Artin’i yakalamak için hemen incelemelere başlanır…

Kılıç Timi dört gözle Kopuz Albay’dan gelecek operasyon haberini beklerken İlyas Astsubay da Ayça’yla beraber biraz vakit geçirmek ister. Fakat iki sevgilinin bu buluşması büyük bir şokla bitecek ve bu vaziyet İlyas ve Ayça’nın yaşamlarında yepyeni ve zorlu bir süreci başlatacaktır.

Bu arada Kopuz Albay, gelen mühim bir istihbaratın Şiyar’la alakası olduğunu belirler ve hemen bu bilgi doğrultusunda ayrıntılı bir plan yapar. Kılıç Timi’ni hemen hareket geçiren Kopuz Albay için artık hesap kapatma zamanı gelmiştir.

Kaynak : FOX TV’nin Savaşçı dizisi final yapıyor! Son bölüm…