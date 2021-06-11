‘Aris Nalcı – Bazıları aslan hikayesini anlatmadan avcının hikayesine inandılar…

Lev Aslan Dermen’in Türkiye’de ne kadar derin bağlantıları olduğunu siz düşünün artık. ABD’dekilere kıyak geçebilecek kadar…

Son videosunda Peker, Mehmet Ağar’ın Yalıkavak Marina’sını nasıl Azerbaycalı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’dan gasp edildiğini, burada SBK holding yöneticisi Sezgin Baran Korkmaz’ın nasıl İçişleri’ne çağrılıp Türkiye’deki milyonlarının gasp edildiğini anlattı.

Herkese bir FETÖ soruşturması açarak iş insanlarını korkutup ellerindekine ‘çökme’ operasyonlarından bahsederken ABD’deki Ermeni Aslan’dan bahsetti Peker.

Sonra sustu…

Gelin biraz açalım bu suskunluğu.

Bahsettiği Aslan. Lev Aslan. Nam-ı değer Levon Termendzhyan.

Peker 4. videosunda ‘Bazıları aslan hikayesini anlatmadan avcının hikayesine inandılar’ başlığını atmıştı. Gelin biz de bu Aslan’ın. Lev Aslan Dermen’in hikayesine bakalım.

Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ABD’de yapılan duruşmada ifade veren Bereket Öner, SBK’nın kendisini içinde bulunduğu maddi sıkıntıdan kurtarmak için Lev Aslan Dermen ile tanıştırdığını söylüyor.

Lev Aslan Dermen ismini bu derin meseleleri deştikçe daha çok duyacağız demek ki. Dermen’in ABD’deki şirketlerinden birinin adının da SBK Holding olması ve bizim Türkiye’deki SBK ile kardeş şirket olduğunu da belirtelim.

Lev Aslan Dermen ise aslında Ermenistan vatandaşı Levon Termendzhyan.

Son dönemde ismini sıkça duyduğumuz Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun ortağı. Hani Mehmet Ağar’ın üzerine ‘çöktüğü’ Yalıkavak Marina’nın eski sahibi olan.

Levon, Noil Energy’nin sahibi. Aynı zamanda SBK Holidng Usa diye bir başka irketi daha var. SBK Türkiye’nin akrdeş şirketi. Washakie Renewable Energy şirketlerinin sahibi Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerle birlikte, organize bir şekilde ABD Hazinesini sahte evraklarla hayali ihracat yaparak 1 milyar dolarlık bir meblağı, haksız bir şekilde vergi iadesi ve teşvik olarak aldığı tespit edildi ve 130 yıla mahkum edildi. Hala yargı süreci devam ediyor.

Bu arada Levon Termendzhyan, Türkiye’deki yatırımları nedeniyle ve belli ki bazı çevreler tarafından çok seviliyor, Türk vatandaşlığı da veriliyor kendisine, adı oluyor Lev Aslan Dermen.

Kendisinin ABD mahkemelerinde verdiği ifadeye göre aslanları çok severmiş. O yüzden kendisine Aslan soyadını seçmiş.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun daha önce Levon Termenzhyan iddialarına da “asla bir Ermeniyle ortak olmam” diyerek yanıtlamıştı Azerbaycan basınında. Ancak gel gör ki içeride durum farklı. İş ve para için olmuş demek ki. Ya da hiç farkında olmadan ilişkilendirildi Aslan’la.

Masimov, Yalıkavak Marina’yı alırken de bilmediği (!) bir şekilde dolandırılmış.

O dönem gazetelere verdiği bazı röprotajlarda sözleşme İngilizce yazıldığı için tam anlamadığı ve sonraki yıllarda ‘dolandırıldım’ diye Türkiye’deki ortaklarından (Ağar) bahsediyor. Lev Aslan belki de bu dolandırıcılık zincirinin içinde Ağar’ın tarafındaydı. Bilmiyoruz.

Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz (SBK) ve Mansimov’un katıldığı Bereket-Yasemin Öner çiftinin nikahında şahidi de Levon Termenzhyan. Bu üçlü sadece bu düşünde aynı karede görüntülenebiliyor.

‘Gardaş’lar alışverişte

S.P’de zaten Nahçıvan ve Karabağ mevzusuna kadar elini uzattı. Bu konuda Azerbaycan’a yardım edenlerin şimdi Azerbaycan halkını mağdur ettiğini. Azeri topraklarını Ruslara verdiklerini söyledi. Suriye’deki silah ticaretinde kendi suçlarını (kendisine göre sadece silah yardımı) itiraf ederken, MİT’i ve TSK’yı dışarıda bıraktı.

Oysa SİHA’ları Karabağ’a gönderen devletti, hükümetti, TSK idi.

Anlıyoruz ki son Karabağ savaşında da mafya-devlet-siyaset üçgeni işin içinde.

Ama burada ‘gardaşlık’tan çok ‘para konuşmuş’.

Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) ABD’deki avukatı ünlü bir Ermeni. Mark Kirakos. Michael Jackson’un da avukatlığını yapmış, ünlülerin avukatı olarak biliniyor. Avukatının mahkemeye verdiği savunmalarda ABD’de vergi kaçakçılığı ve para aklamadan yargılanan Kingston’ların Levon’un Türkiye’deki bağlantılarının kullanıldığını söylüyor.

Lev Aslan Dermen’in Türkiye’de ne kadar derin bağlantıları olduğunu siz düşünün artık. ABD’dekilere kıyak geçebilecek kadar…

Yine bu savunmada Lev Aslan Dermen’in Kingston’ların aklaması gereken parayı Lüksemburg ve Türkiye’deki bankalar aracılığı ile İrlanda ve Hindistan’dan mal aldığı söyleniyor. Ayrıca bu süreçte lüks araçlar alıp satışını yaparak da paranın aklandığı yönünde iddialar var.

Tanıdık geldi mi?

Hani pudra şekeri çeken geçlerin araba alıp satışı yapma hevesinin nereden geldiğini görebildiniz herhalde.

Para aklamanın en güzel ve kolay yollarından biri modifikasyonlu araba alıp satmak.

Bu arada olayın öznelerinden Lev Aslan’ın ortağı Jacob Kingston Türkiye’ye kaçmak üzereyken yakalanmıştı. İddianemede, bu yakalanma olayından hemen önce de Türkiye’de Garanti Bankası’ndaki Lev Aslan Dermen’in hesabına yüklü miktarda para transferi yaptığı ve bununla kendisine deniz kıyısında bir ev satın aldırdığından söz ediliyor. (Para transferi tarihi, 5 Mart 2014)

Yargıç ‘Güvenlik görevlileri tarafından korunuyordunuz, bunun sebebi ve ilişkilerini biliyoruz.’ diyor ama ‘Hangi güvenlik görevlisi, hangi ülkede korunuyordu, kimler tarfından korunuyordu.’ diye sormuyor.

ABD’li yargıç ilerleyen sorgularda, Garanti Bankası üzerinden yapılan trensferin sadece bir örnek olduğunu ve ‘Türkiye’deki para transferlerinizin listesi var.’ diyerek aslında işin Türkiye’deki ayağından haberdar olduklarının sinyallerini veriyor.

Borajet ve Termendzhyan

Bir ara Borajet’in Yerevan uçacağı haberleri çıkmıştı, hatırladınız mı? Orada da var Lev Aslan. Borajet’in eski sahibi Ayaslı’dan almak istiyor Kingston kardeşler Ekim Alptekin aracılığı ile. Alptekin o dönem Türk-ABD İş Konseyi’nin başkanı. Sonrasında ajanlıkla da suçlandı. TV’lerde red etti.

Bu satış işlemleri sırasında Sezgün Baran Korkmaz, Ekim Alptekin, Lev Aslan Dermen birlikte Türkiye’ye Borajet’le uçuyorlar.

Alım anlaşması için. Ancak burada da Yalıkavak’taki gibi bir sorun çıkıyor. 2016’da 377 milyon dolar değer biçilen şirket ne hikmet ise aynı yıl aralık ayında 250 miyon dolara SBK’ya satılıyor.

Levon’a duygusal bir kıyak geçme için belki de Ermenistan uçuşları başlatılacağı haberi de o zamanlar çıkmıştı. Ya da belki de Ermenistan’ı da para aklama zincirine ekleyeceklerdi.

Bilmiyoruz. Borajet’in eksi sahibi de Masimov gibi dolandırıldığını söyleyerek dava açıyor, ama sonuç yok.

Biz de paranın izini sürebileceğimiz sorularla bitirelim yazıyı;

*Masimov’un, Lev Aslan’ın içinde olduğu bu para aklama sürecinde aklanan bu paralar nerelerde kullanıldı?

*Lav Aslan (Լեւոն Թերմենջյան) Levon Termendzhyan’ın Türkiye’deki banka hesapları hangi bankada?

*Bu bankalardaki paralar nerede?

*Masimov ve Aslan’ı kim tanıştırdı?

*Lev Aslan nasıl Türk vatandaşlığı aldı?

*Aslan vatanaşlığını Erdoğan’ın elinden aldığı iddiaları doğru mu?

*Aslan’ın Ermenistan’daki kontakılar kimler?

*Ermenistan makamları Levon Termendzhyan ile ilgili ne biliyor?

Artı Gerçek