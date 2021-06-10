Zas: “KGAÖ, Ermenistan – Azerbaycan sınır durumunu dikkatle takip ediyor”

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, KGAÖ’nün, Ermenistan’ın Syunik idari bölgesi başta olmak üzere Ermenistan –Azerbaycan sınırındaki durumu dikkatle takip ettiğini duyurdu.

AGİT konferansında bir konuşma yapan Zas, tarafların, devlet sınır çalışmalarının barışçıl yolla tamamlama yaklaşımından memnuniyetini dile getirdi, ancak bölgede gerginliğin tırmanma riskinin de henüz mevcut olduğuna dikkat çekti.

Dağlık Karabağ çatışmasına da değinen KGAÖ Genel Sekreteri, İkinci Karabağ Savaşından altı ay sonra durumun normalleştirilmesine yönelik olumlu ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Rus barış gücünün bölgeye girmesiyle ve uluslararası arabulucuların çabalarıyla kalıcı barışın sağlanması için temel oluşturduğunu vurgulayan Zas, “Bölgedeki durum gittikçe istikrarlaşıyor. En önemlisi, artık ateş etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI