Zaharova Azerbaycan’ın engellediği Ermeni gazeteci için çözüm arayışında olduklarını dile getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü ve resmi temsilcisi Mariya Zaharova açıklamada bulunarak Euro 2020 Futbol Şampiyonası’na Ermeni kökenli gazeteci Nobel Arustamyan’ın katılımıyla ilgili Bakü’nün çıkardıkları sorunlarıyla uğraştıklarını ifade etti.

Azerbaycan Rusya’da yaşayan Ermeni ünlü spor spikeri Nobel Arustamyan’a akredite etmedi.

Arustamyan böylece sadece Azerbaycan’da oynanacak maçları değil, diğer ülkelerdeki maçlarına da katılamayacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova bu sorunun çözümü için çaba sarfettiklerini belirtti.

Onun sözlerine göre taraflar yapıcı bir yaklaşım sergiliyor.

Rus ünlü spor spikeri Vasili Utkin bu durumla ilgili yorumda bulundu.

Meşhur Rus spiker Utkin “Eğer dünyada hayvani adaletsizlik varsa, işte bu onun bir örneğidir. Evet Arustamyan Euro 2020’ye katılamıyacak. Ona akreditasyon verilmedi. Bakü doğumlu Nobel Arustamyan’a Bakü engel koydu. Tabi Nobel Azerbaycan’a gitmeyecekti zaten, ama şimdi artık Londra ve Amsterdam’a da gidemiyecek, çünkü dünyada böyle hayvanlar var.” şekilde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI