Papa Françesko, Evliliğin Güzelliği Hakkında Video Yayınladı

Papa Françesko, yaşam boyu sürecek olan evlilik yolculuğuna hazırlanan gençler için Haziran ayı boyunca dua edilmesini istedi. Papa, 1 Haziran’da yayınlanan video mesajında, ‘‘Evlenmek ve hayatı paylaşmak güzel bir şey. Zor ve karmaşık bir yolculuk, ancak çaba göstermeye değer’’ dedi.



Vatikan, Papa’nın Haziran ayı dua konusunu sunması için bir video mesajı yayınladı. Papa, Hristiyan cemaatinin desteğiyle evliliğe hazırlanan çiftlerin ‘cömertlik, sadakat ve sabırla sevgide büyümeleri’ için dua edilmesini istedi. Evliliğin bir çağrı ve kişinin hayatının geri kalanı için özel hazırlık gerektiren bilinçli bir karar olduğunu söyleyen Papa Françesko, ‘‘Ömür boyu süren bu yolculukta yalnız değiller, İsa onlara eşlik ediyor’’ dedi.

Papa’nın dua isteği, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki evlilik oranının rekor düşük seviyeye ulaşmasının ardından geldi. Avrupa Birliği’nde ise evlilik oranı 1964’tekinin yarısına düşerken, boşanma oranı yaklaşık iki kat arttı. Binde 3 evlilik oranına sahip olan İtalya’nın, AB ülkeleri arasında en düşük evlilik oranına sahip ülke olduğu görüldü.

Papa Françesko, ‘‘Özellikle bu zor zamanlarda gençlerin evlenmek istemediği doğru mu? Sevmek için sabır gerekir. Ama buna değer’’ ifadelerinde bulundu. Dünya Çapında Dua Ağı, her ay Papa’nın dua konusunu paylaşmak için video hazırlamaktadır. 2021’deki dua konuları arasında, şiddet mağduru kadınlar ve insanların tövbe edip Rab’be yönelmeleri yer alıyor.



Vatikan Dicastery, 19 Mart’ta başlayan ‘Ailenin Özel Yılı’ kapsamında Haziran ayı videosunun yayınlanmasına katkıda bulundu. Dicastery müsteşarı Gabriella Gambino, gençlerin ve nişanlı çiftlerin, sadece evlilik törenine değil, gerçek bir çağrıya hazırlanmalarının önemli olduğunu söyledi. Gambino, ‘‘Artık evliliğe inanmayan seküler bir toplumda, kutsallığın gücünü bir çağrı olarak ilan etmek ve bunu göstermek esastır. Bu, Mesih’i ailelerin hayatlarına somut olarak dâhil etme meselesidir’’ dedi.Papa Françesko, sözlerini ‘‘Lütfen bunu asla unutmayın. Tanrı’nın bizler için bir hayali var: Sevgi. Tanrı’nın hayali olan sevgiyi kendimiz inşa edelim’’ diyerek bitirdi. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-evliligin-guzelligi-hakkinda-video-yayinladi/