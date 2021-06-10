ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Philip Reeker Ermenistan’da

Bölgesel ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili, Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker Ermenistan’da bulunuyor.

ABD’nin Ermenistan Büyükelçiliği’nden edinen bilgilere göre Philip Thomas Reeker Ermenistan Hükümeti’yle, sivil toplumuyla ve işadmlarıyla görüşecek.

Görüşmelerde iki taraflı ilişkiler, öncelikler ele alınacak, Artsakh (Dağlık Karabağ) ihtilafıyla ilgili konular konuşulacak.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı beklenen ziyaretle ilgili açıklamada bulunarak Reeker’in 6-13 Haziran tarihlerinde Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu. Görüşmelerde bütün ülkelerle hem ABD’nin iki taraflı ilişkileri, hem de demokrasi ve ekonomi açısından bölgeseye ABD’nin sağlayacağı destek gündemde olacaktı.

ERMENİ HABER AJANSI