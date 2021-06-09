Sedat Peker bu sefer Yıldırım Demirören’i hedef aldı

Organize suç çetesi lideri Sedat Peker YouTube’a yüklediği ifşa videoları kadar Twitter’dan paylaştıkları ile de gündem olmaya devam ediyor.

Peker, son olarak Yıldırım Demirören ve Demirören ailesi hakkında paylaşımlarda bulundu.

“1-pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de…

2-pambıkören Kemer Country’de ki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim.

3-pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek.

4-Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim.”

Ahval News