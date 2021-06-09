Lavov: “Karabağ statü konusu, Minsk Grubu eşbaşkanlarının katılımıyla netleştirilmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Artsakh (Dağlık Karabağ) statü konusunun AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının katılımıyla netleştirilmesi gerektiğini, ancak ilk önce bölgedeki barışçıl yaşam ortamının yeniden sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Lavrov, “Dağlık Karabağ statü konusunun netleştirilmesinin şuanda herkesin merak konusu olduğunu anlıyorum. Dağlık Karabağ statüsünü, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının katılımıyla netleştirilmesi gerek.

Şuanda onlar, Ermenilerin ve Azerbaycanlıların tekrar beraber güvenli ve ekonomik refah ortamında yaşayabilmesi için güven artırıcı önlemlerin sağlanması ve insancıl sorunların çözülmesine odaklanmalı. Bunlar olunca 2-3 yıl sonra statü ile ilgili tüm sorunlar da daha kolay çözülebilecek.” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI