Esayan Lisesi Öğretmenleri Alamadıkları Hakları İçin Hukuki Yollara Başvurmak Zorunda Kaldılar

HYETERT – Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, emektar müdürleri Satenik Nışan ve Arlin Yeşiltepe’nin görevlerine son verdikleri zaman cemaatin gündemini yoğun bir şekilde işgal eden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimindeki Esayan Lisesi bu hafta yeniden gündeme geldi.

Eğitim-öğretim dönemi sürerken, Vakıf Yönetimi tarafından işlerine son verilen Esayan Lisesi öğretmenleri mağduriyetlerini dile getiren ve bu zamansız işten çıkartmanın yanında, doğan hukuki haklarını da alamadıklarından dolayı kendilerine yasal yollara başvurmaktan başka çare kalmadığını duyuran bir metin yayınladılar.

Bir grup öğretmen imzası ile yapılan duyuru aşağıdaki gibidir.

KAMUOYUNUN DİKKATİNE;

GÖREVLİ OLDUĞUMUZ ÖZEL ESAYAN ERMENİ LİSESİ’NDE 2020 YILI KASIM AYI İTİBARI İLE SÖZLEŞMEMİZİN YENİLENMEYECEĞİ VE OKULLA İLİŞİĞİMİZİN KESİLECEĞİ BİR BİLDİRİMLE TARAFIMIZA TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. HEM İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ PANDEMİ ŞARTLARI HEM DE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ HALİ HAZIRDA BAŞLAMIŞ OLMASI, MESLEĞİMİZE DEVAM EDEBİLMEMİZİ MÜMKÜN KILMAMIŞTIR.

HAKLARIMIZIN TAHSİLİ İÇİN UZUN BİR SÜRE UZLAŞMAK ADINA BEKLEMEMİZE RAĞMEN SONUCA VARILAMAMIŞTIR. SON ÇARE OLARAK YASAL YOLLARA BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIĞIMIZI ÜZÜLEREK BİLDİRİYORUZ.

BİR GRUP ÖĞRETMEN