Ben sizi Manukyan’a benzetsem ne dersiniz hanımefendi?!

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Aziz ÜSTEL austel@stargazete.com

22 Mayıs 2021 Cumartesi

CB Tayyip Erdoğan’ı, örneğin Joe Biden’a benzetebilirsiniz ya da İngiltere BB’nına…ya da ne bileyim Almanya Şansölyesine. Beğenmese de, kimsenin sesi fazla çıkmaz. Amma benim ülkemin Cumhurbaşkanını, bebek katili Netanyahu’ya benzetirseniz size hooop deriz ham’fendi. Tabi siz ve Kılıçdaroğlu Kemal Bey Batılılarla has dost olduğunuzdan onlara benzetemezsiniz.

Şimdi; Matild Manukyan Türkiye’de kaç yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Yaptığımız söyleşide kendi adına namuslu olduğunu, eline kocasının elinden başka erkek eli değmediğini söylüyordu ki, eminim doğrudur. Amma onlarca genel evle randevu evinin sahibesiydi. Şişli ve çevresinde yüzlerce apartman dairesinin yanısıra fabrikaları da vardı. Parasının hesabını çoktan unutmuştu. Ne kadar kuruluş varsa hepsine bağış yapıyordu sürekli. TSK’dan tutun da Kızılay’a kadar herkes teşekkür plaketleri yollamıştı. Yaptığı işi olmasa söyleyecek tek laf bulamazdınız Manukyan için. Hatta onu ayakta alkışlardınız. Gene de yıllarca pasaport verilmemişti ama CB Turgut Özal’ın emriyle bir günde pasaport alabilmişti.

Bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan’a benzetsem herhalde küplere binerdiniz!! “Beni bir umumhane patroniçesine benzetti”, diye bağırır çağırırdınız. Ee sizin böyle bir hakkınız var da ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yok mu?

Siz kalkıp benim canımdan çok sevdiğim ülkemin CB’nına dil uzatacak onu bir bebek katiline benzeteceksiniz ve biz milletçe sus pus oturacağız öyle mi? Yok öyle yağma!

Benim kişisel siyasi bir tercihim yok. Ailem yıllarca CHP’ye oy verdi. Ben Ecevit sonra da rahmetli Özal’a oy verdim. CB seçimlerindeyse oyumu Tayyip Erdoğan’a attım.Bundan sonra da oyumu ona vereceğim. Ona oy vermemiş olsaydım bile, sizin bu son derece yersiz ve çirkin benzetmenize isyan ederdim; ediyorum da!

Ha bu arada Rize’nin İkizdere İlçesinde toplanan halkla tartışacağınıza size sorulan soruyu yanıtlayın hanımefendi. Sizin için varsa yoka Erdoğan! Her yerde onu arıyor, olur olmaz konularda ona laf sokuyorsunuz aklınızca. Siz bu günkü yerinizi Tansu Çiller’e borçlusunuz. Ona hizmetleriniz (!) karşılığında Bakan bile oldunuz. Sonrasında MHP’ye gittiniz, boyunuza posunuza bakmadan Sayın Bahçeli’yle güreş tuttunuz. Sonrasını hepimiz biliyoruz. Dilerim millet İttifakı sizi aday yapar da bu kez Sn Erdoğan size dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir!! Kalın sağlıcakla hanımefendi!

https://m.star.com.tr/yazar/ben-sizi-manukyana-benzetsem-ne-dersiniz-hanimefendi-yazi-1630590