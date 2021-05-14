Paşinyan ve Putin Azerbaycan ordusunun geri çekilme konusunda hemfikirdir

Ermeni tarafın girişimiyle 13 Mayıs tarihinde akşam geç saatlerinde Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan’ın egemen sınırlarını ihlal edip Syunik idari bölgesinden içeri sızdığını bildirdi.

Vladimir Putin durumun daha da gerilmesinin kabul edilemez olduğunu ve 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 tarihlerinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya bölgede barış ve istikrarın sağlanması için arabulucuk yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

Paşinyan ve Putin Azerbaycan ordusunun Ermenistan arazisinden geri çekilip çıktıkları noktaya dönme konusunda hemfikir olduklarını belirttiler.

ERMENİ HABER AJANSI