Filistinli Hristiyanlardan İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi’ne destek ziyareti

Filistinli Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail’in saldırı ve baskınlarına maruz kalan tarihi Şeyh Cerrah Mahallesi’ne destek ziyaretinde bulundu.

Mahmut Geldi

İsrail’in Kudüs ve Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’da protesto eylemlerinin düzenlendiği sırada Şeyh Cerrah Mahallesi girişleri İsrail güçlerince bir süreliğine kapatıldı.

Kudüs’teki kiliselerde görevli din adamlarının da yer aldığı bir grup Hristiyan ise İsrail saldırılarının odağındaki Şeyh Cerrah Mahallesine yürüyerek, bölge sakini Müslümanlarla dayanışma gösterdiler.

Kudüslü Hristiyan gruba, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyleyen Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna öncülük etti.

Filistin halkının tek millet olduğu ve acılarının paylaşıldığına işaret eden Hanna, Şeyh Cerrah Mahallesi’nin artık dünya kamuoyunun davası haline geldiğini ifade etti.

Hanna, daha önce de basına yaptığı açıklamalarda, dini mercilerin Filistin halkını savunmada ve radikalizm ile ırkçılığın önüne geçmede net bir rol üstlenmesi temennisinde bulunmuştu.

Arap basınının geniş yer verdiği ziyarette Hristiyan heyet, İsrail’in saldırgan eylemlerine tepkilerini dile getirerek, barış şehri Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşanan şiddet olaylarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına vurgu yaptı.

Mescid-i Aksa’da cemaate yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade eden Hristiyan heyeti, uluslararası topluma yaşanan şiddet olaylarının durması için müdahale etme çağrısı yaptı.

Kudüs ve Gazze’deki olaylar

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs’tan bu yana 31’i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950’ye ulaştı.

AA