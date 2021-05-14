Cumhuriyet Dönemi Ermeni Tarihinden bir sayfa: BARDEZ Çocuk Dergisi ve Tiyatrosu

HYETERT – Değerli Hyetert okurları ve takipçileri, 16 Mayıs Pazar günü Cumhuriyet Dönemi Ermeni Tarihinden bir sayfa ile canlı yayında sizlerle birlikte olacağız; 1946 yılında yayın hayatına girmiş ՊԱՐՏԷԶ (Bardez) Çocuk Dergisi ve paralel olarak gelişen Çocuk Tiyatro’sunu, kuruluşundan 75 yıl sonra o dönemi yaşayan tanıklarından dinleyeceğiz.

Bugün dünyanın farklı yerlerinde yaşamlarını sürdüren katılımcılar sırası ile

*Arusyak Ruşan Kozmidis

* Hilda Osmanlıyan

* Garbis Muradian

* Mariam Kevser Drameryan

* Cunt Semerciyan

* Sella Torosyan Alayan

* Hasmig Seropyan Cingöz olacaklar.

Etkinliğin Moderatörlüğünü Ayda Erbal ve Tamar Karasu gerçekleştirecekler.

Etkinlik Hyetert’in Facebook ve Youtube sayfalarından canlı olarak yayımlanacak. Etkinlik Ermenice ve Türkçe dillerinde olacak. Yayını Facebook sayfası üzerinden takip edenler, yorumlar bölümünde Ermenice’den Türkçe’ye ve Türkçe’den Ermeniceye yazılı tercümeyi takip edebilirler.

Tercümanlar:

* Silva Duman

* Jıbdun Çilingiroğlu Zurnacı

Etkinlik başlama saatleri:

19.30 Istanbul – 18.30 Paris – 12.30 New York – 09.30 Lor Angeles – 02.30+ Sydney