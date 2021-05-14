AB’den Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

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|AB, sınır belirleme konusunda gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan’a itidal çağrısında bulundu.
Ömer Tuğrul Çam
Brüksel
Bu görüşmelerde taraflara azami itidal göstermeleri ve gerginliği düşürmeleri çağrısı yapıldığını aktaran Borrell, AB’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile de temasta olduğunu kaydetti.
Borrell, sınırların müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, taraflar arasında teknik düzeydeki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki mevzilere yerleşmesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek, konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurulması yönünde karar almıştı.
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