Ekümenik Patrik I. Bartholomeos’tan Ramazan Bayramı kutlaması

HYETERT – Ekümenik Patrik I. Bartholomeos Patrikliğin resmi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutladı. ”…Tanrı sevgisinin azameti, bizleri bayram coşkusunu paylaşmaya, orucunuzu ve Ramazan Bayramınızı içtenlikle tebrik etmeye davet ediyor. Tek olan Tanrı’nın bütün dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için duacıyız” sözleri ile bitirdiği mesajın tamamını aşağıda okuyabilirsiniz:

İslâm Alemindeki tüm kardeşlerimize,

Ortodoks Hristiyanlığının merkezi olan ve yaklaşık iki bin senedir İstanbul’da bulunan bu kutsal ve tarihi mekândan, oruç döneminin tamamlanması vesilesi ile, Ramazan Bayramını neşe, sevgi ve umutla kutlayan yeryüzündeki tüm Müslüman kardeşlerimize en içten tebriklerimizi ve samimi dileklerimizi ifade ederiz.

İslâm’ın beş temel şartından biri olan “oruç”, Hz. İbrahim’den gelen tüm dinlerde Tanrı’ya mutlak tabiiyetimizin bir hatırlatıcısı olan kutsal ve ortak bir uygulamadır. Bu nedenle, bütün dinlerde bayramların kutlanması birbirimize olan güveni gösteren mukaddes bir gelenektir.

Hayat için vazgeçilmez bir öğe olan besin, ortak bir sofrayı paylaşmak gibi kutsal bir eylemle herkesi bir araya getirmesi ne kadar da muhteşem bir olaydır!

Tanrı’nın bu nimeti maneviyat için kaynak, kutlama için vesile haline gelir. Bizi, her kıtadaki ve her ülkedeki Müslüman kardeşlerimize daha da yakınlaştırır, dini liderler, inançlı kişiler, kadın ve erkek, genç ve yaşlı olarak birleştirir.

Gıda, zenginler ve fakirler, toklar ve açlar, yerleşik ve göçmenler dahil, istisnasız herkes için temel bir ihtiyaç olarak eşit derecede önem taşır. Güvende olanlar için de, acı çekenler için de, mutlu olanlar ve yas tutanlar için de bu böyledir. Ancak, her şeyden önce herkesi dini inançlarından bağımsız olarak birleştirir. Çünkü Tanrı’nın nezdinde insanlar arasında ayrım bulunmaz.

Besin ve orucun yanısıra, ortak parametreler ve insan tabiatımızın müspet yönlerini keşfedebileceğimiz ve bunun zaruri olduğu başka alanlar da mevcuttur. Koşulsuz sevgi, insan sevgisi, yardımseverlik ve adalet; hepimizin barış içinde birlikte yaşaması ve kültürel işbirliği için verimli bir zemin oluşturur. Bu bağlamda, Eski Ahit’teki bir sözü hafızalarımızda tazeliyor ve anlamının çağdaş dünyamız için ne kadar gerekli olduğunu yeniden idrak ediyoruz: “Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik örtüşecek” (Mezmur 85:10).

Bu gerçekliğin boyutu ve Tanrı sevgisinin azameti, bizleri bayram coşkusunu paylaşmaya, orucunuzu ve Ramazan Bayramınızı içtenlikle tebrik etmeye davet ediyor. Tek olan Tanrı’nın bütün dünya halklarına ve tüm insanlığa ziyadesiyle barış ve refah getirmesi için duacıyız.

Ekümenik Patrik I. Bartholomeos

12 Mayıs 2021

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photo: N.Manginas / Ecumenical Patriarchate